繼承遺囑律師｜遺產分割、繼承債務與遺囑規劃｜喆律法律事務所

親人離世，不知道繼承該從哪裡開始
面對存款、房屋、土地與相關文件，不清楚誰有繼承權、需要準備哪些資料，也擔心漏掉應辦事項與期限。
不必等到家人談妥、資料備齊，才開始尋求協助。先把目前遇到的問題與最在意的事情告訴喆律，讓我們一起整理。
面對存款、房屋、土地與相關文件，不清楚誰有繼承權、需要準備哪些資料，也擔心漏掉應辦事項與期限。
有人希望出售房屋，有人想保留；對於照顧付出、生前贈與或分配方式，各有不同想法，不知道如何談出可以落實的安排。
收到催款通知，或發現親人生前有借款、保證及其他負擔，擔心影響自己的生活，卻不知道該如何查明與處理。
遺囑與原先理解的安排不同，或對簽署過程、文件形式及財產分配有疑慮，需要有人協助看懂內容、釐清權益。
希望照顧伴侶、子女或重要的人，卻不確定遺囑該怎麼寫，以及財產安排如何兼顧自己的意願與家人的權益。
協助整理親屬關係、遺產及相關文件，確認繼承身分與需要釐清的權益問題，說明應準備的資料、程序與期限，找出優先處理事項。立即諮詢
依遺產內容及各方需求，協助討論房屋、土地、存款等分配方式，撰擬或審閱分割協議，將給付款項、移轉與履行安排寫得清楚，降低後續爭議。立即諮詢
當繼承人難以取得共識，協助評估爭點、財產資料與證據，說明調解或訴訟等處理途徑，並依委任範圍準備書狀、調解與出庭事宜。立即諮詢
協助檢視遺產、債務及債權人通知，釐清可能涉及的責任與處理選擇，評估拋棄繼承、遺產清冊陳報等程序，並確認個案應注意的條件與期限。立即諮詢
從您的家庭關係、財產狀況與照顧意願出發，協助評估適合的遺囑方式，撰擬或審閱內容，釐清形式要求、分配安排與執行事項，讓意願有清楚的書面依據。立即諮詢
針對遺囑形式、立��遺囑時的意思能力、內容解讀或特留分等問題，協助檢視文件與證據，評估相關主張及處理方向，並依委任範圍協助協商或訴訟。立即諮詢
繼承與遺囑不只涉及財產，也牽動家人關係與情感。喆律從您的需求出發，了解最希望解決的問題，以及對照顧、分配與未來生活的考量。
誰有相關權益、需要哪些資料、有哪些處理途徑，以及各種做法可能面對什麼風險，逐項說明，讓您有依據地做決定。
討論協議或遺囑時，同時考量財產持有、居住使用、款項給付與執行安排，讓法律方案能回應實際生活需要。
依案件需求說明服務範圍與費用，釐清諮詢、文件撰擬、協商或訴訟的委任安排，讓您在委任前了解預計處理的事項，規劃時間與預算。
第一次諮詢不必備齊所有資料。若手邊已有遺囑、財產清單、債務通知或法院文件，可先行準備；如涉及親人過世後的繼承程序，或已收到限期處理的通知，請在聯繫時一併告知。
STEP 01
簡單說明家庭關係、目前狀況，以及您最想解決的事情。無論是處理繼承、討論分配，或提前規劃遺囑，都可以從一次談話開始。
STEP 02
依問題類型，檢視親屬關係、財產、債務、遺囑及相關文件，梳理重要經過，確認待補資料與需要優先處理的事項。
STEP 03
說明可考慮的法律途徑、準備重點及風險；如需進一步委任，再確認文件、協商或訴訟等服務內容與費用。
STEP 04
依委任範圍協助撰擬文件、協商、調解或訴訟，並隨新資料與案件進展，討論後續安排。
可以。不必等到所有繼承人取得共識，才開始了解權益。您可以先說明家庭關係、已知遺產與目前的分歧，喆律會協助釐清需要確認的問題，再討論協商或其他處理方向。
LEGAL CONSULTATION
無論您正面對親人留下的財產與債務、家人之間的分配爭議，或想提前留下自己的意願，喆律都願意先聽您說，陪您釐清權益與選擇，為自己與家人做出更有準備的安排。
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