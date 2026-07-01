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繼承遺囑律師｜遺產分割、繼承債務與遺囑規劃｜喆律法律事務所

INHERITANCE & WILLS

面對繼承與傳承的難題，
喆律陪您釐清下一步

親人離世後，遺產、債務與家人之間的意見，可能讓您一時不知如何處理；想提前安排財產，也不確定該如何留下清楚、有效的意願。喆律協助您整理家庭關係與財產資料，從繼承權益、遺產分割到遺囑規劃，一步步釐清適合自己的處理方向。

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We Understand

您正在為這些事情煩惱嗎？

多人圍坐討論家庭相關事務

不必等到家人談妥、資料備齊，才開始尋求協助。先把目前遇到的問題與最在意的事情告訴喆律，讓我們一起整理。

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親人離世，不知道繼承該從哪裡開始

面對存款、房屋、土地與相關文件，不清楚誰有繼承權、需要準備哪些資料，也擔心漏掉應辦事項與期限。

家人對遺產分配沒有共識

有人希望出售房屋，有人想保留；對於照顧付出、生前贈與或分配方式，各有不同想法，不知道如何談出可以落實的安排。

不清楚親人留下多少債務

收到催款通知，或發現親人生前有借款、保證及其他負擔，擔心影響自己的生活，卻不知道該如何查明與處理。

發現遺囑，卻對內容或效力有疑問

遺囑與原先理解的安排不同，或對簽署過程、文件形式及財產分配有疑慮，需要有人協助看懂內容、釐清權益。

想提前安排，讓家人少一些爭執

希望照顧伴侶、子女或重要的人，卻不確定遺囑該怎麼寫，以及財產安排如何兼顧自己的意願與家人的權益。

Our Services

從繼承權益到傳承安排，
喆律協助您逐項處理

繼承權益與遺產資料釐清

協助整理親屬關係、遺產及相關文件，確認繼承身分與需要釐清的權益問題，說明應準備的資料、程序與期限，找出優先處理事項。

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遺產分割協議與協商

依遺產內容及各方需求，協助討論房屋、土地、存款等分配方式，撰擬或審閱分割協議，將給付款項、移轉與履行安排寫得清楚，降低後續爭議。

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遺產分割調解與訴訟

當繼承人難以取得共識，協助評估爭點、財產資料與證據，說明調解或訴訟等處理途徑，並依委任範圍準備書狀、調解與出庭事宜。

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繼承債務與拋棄繼承評估

協助檢視遺產、債務及債權人通知，釐清可能涉及的責任與處理選擇，評估拋棄繼承、遺產清冊陳報等程序，並確認個案應注意的條件與期限。

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遺囑規劃、撰擬與審閱

從您的家庭關係、財產狀況與照顧意願出發，協助評估適合的遺囑方式，撰擬或審閱內容，釐清形式要求、分配安排與執行事項，讓意願有清楚的書面依據。

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遺囑效力與特留分爭議

針對遺囑形式、立遺囑時的意思能力、內容解讀或特留分等問題，協助檢視文件與證據，評估相關主張及處理方向，並依委任範圍協助協商或訴訟。

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律師與當事人討論文件內容
Our Approach

在難以開口的時候，
給您清楚的法律支持

先聽懂您的處境

繼承與遺囑不只涉及財產，也牽動家人關係與情感。喆律從您的需求出發，了解最希望解決的問題，以及對照顧、分配與未來生活的考量。

把法律問題說清楚

誰有相關權益、需要哪些資料、有哪些處理途徑，以及各種做法可能面對什麼風險，逐項說明，讓您有依據地做決定。

將財產分配與後續履行一起考量

討論協議或遺囑時，同時考量財產持有、居住使用、款項給付與執行安排，讓法律方案能回應實際生活需要。

清楚討論委任內容

依案件需求說明服務範圍與費用，釐清諮詢、文件撰擬、協商或訴訟的委任安排，讓您在委任前了解預計處理的事項，規劃時間與預算。

Step by Step

從第一次諮詢開始，
一步步找到處理方向

第一次諮詢不必備齊所有資料。若手邊已有遺囑、財產清單、債務通知或法院文件，可先行準備；如涉及親人過世後的繼承程序，或已收到限期處理的通知，請在聯繫時一併告知。

STEP 01

告訴我們您的問題

簡單說明家庭關係、目前狀況，以及您最想解決的事情。無論是處理繼承、討論分配，或提前規劃遺囑，都可以從一次談話開始。

STEP 02

整理案情與資料

依問題類型，檢視親屬關係、財產、債務、遺囑及相關文件，梳理重要經過，確認待補資料與需要優先處理的事項。

STEP 03

討論方案與委任

說明可考慮的法律途徑、準備重點及風險；如需進一步委任，再確認文件、協商或訴訟等服務內容與費用。

STEP 04

依案件進度推進

依委任範圍協助撰擬文件、協商、調解或訴訟，並隨新資料與案件進展，討論後續安排。

Frequently Asked

開始之前，您可能想先知道

可以。不必等到所有繼承人取得共識，才開始了解權益。您可以先說明家庭關係、已知遺產與目前的分歧，喆律會協助釐清需要確認的問題，再討論協商或其他處理方向。

讓在意的人與事，從一次談話開始有了安排

LEGAL CONSULTATION

讓在意的人與事，
從一次談話開始有了安排

無論您正面對親人留下的財產與債務、家人之間的分配爭議，或想提前留下自己的意願，喆律都願意先聽您說，陪您釐清權益與選擇，為自己與家人做出更有準備的安排。

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從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

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