陳昭蓉律師｜實習律師

簡介

畢業於東吳大學法律系，114年律師高考及格（選試海商海洋法組），並於東吳大學法律研究所刑法組攻讀碩士學位，專注於民事法、刑事法、商法與科技法等領域，論文以證券交易法之證券詐欺行為作為研究主題，持續關注金融犯罪及新興科技所衍生之法律問題。求學期間，除積極參與東吳法律服務社，並加入國民法官法庭觀察研究計畫，進行為期一年的國民法官法庭活動觀察，累積實際接觸司法實務之經驗。此外，曾於臺北市政府法務局任職，協助北市府與法律扶助基金會、台北律師公會及基隆律師公會日間法律諮詢之事務，亦曾於聯博投信法務部門實習，接觸企業法務相關業務。透過法律學術研究、公共法律服務及企業法律實務的歷練，培養兼具法律專業、實務思維及跨領域分析之能力，期能以嚴謹、務實的態度，為當事人提供專業且具體的法律協助。