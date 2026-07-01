簡介

林佳萱律師畢業於國立臺灣大學法律學系，並取得國立政治大學科技管理與智慧財產研究所碩士學位。碩士論文以影視開發階段的法律爭議為研究主題，對內容產業的實務運作、契約安排及相關法律議題具備深入理解。曾任全國律師聯合會文創、運動及娛樂法委員會第二屆、第三屆委員。 於博仲法律事務所完成律師實習後，任職於知隨法律事務所，期間累積豐富的非訟與訴訟經驗，曾承辦多起內容產業相關法律事務與紛爭，熟悉產業運作節奏，能在專案推進的同時協助當事人預先辨識並控管法律風險。 執業上重視傾聽與溝通，細心掌握案件細節，秉持專業、審慎且務實的態度，依當事人的處境與目標尋求最適切的處理策略，提供周全的法律協助。