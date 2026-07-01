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林佳萱律師｜律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

林佳萱

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律師介紹

林佳萱律師畢業於國立臺灣大學法律學系，並取得國立政治大學科技管理與智慧財產研究所碩士學位。碩士論文以影視開發階段的法律爭議為研究主題，對內容產業的實務運作、契約安排及相關法律議題具備深入理解。曾任全國律師聯合會文創、運動及娛樂法委員會第二屆、第三屆委員。 於博仲法律事務所完成律師實習後，任職於知隨法律事務所，期間累積豐富的非訟與訴訟經驗，曾承辦多起內容產業相關法律事務與紛爭，熟悉產業運作節奏，能在專案推進的同時協助當事人預先辨識並控管法律風險。 執業上重視傾聽與溝通，細心掌握案件細節，秉持專業、審慎且務實的態度，依當事人的處境與目標尋求最適切的處理策略，提供周全的法律協助。

學歷

  • 國立政治大學 科技管理與智慧財產研究所智慧財產組 碩士
  • 國立臺灣大學 法律學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 律師
  • 知隨法律事務所 律師
  • 博仲法律事務所 實習律師

專長

◼︎爭議解決 ・民事及仲裁事件 ・刑事訴訟事件 ・家事訴訟及非訟事件 ・遺產分割事件 ・勞資爭議調解及訴訟 ◼︎智慧財產權布局與維護 ・智慧財產契約 ・商標申請及維權 ・著作權保護 ・營業秘密保護與內部管理制度 ◼︎非訟法律服務 ・紛爭預防與策略規劃 ・商務契約撰擬與審閱（中英） ・企業法律顧問 ・創業法令諮詢 ◼︎內容產業法律服務 ・影視開發製作發行相關契約 ・藝人經紀與合作契約 ・IP授權改編權交易與授權架構規劃 ・影視投融資補助案相關法律事務 ・產業紛爭處理

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