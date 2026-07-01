簡介

莊喬鈞律師畢業於國立臺灣大學法律研究所民法組，曾任臺灣高等法院刑事庭書記官，任職期間經手多起性侵、兒少相關案件，深諳司法實務運作與訴訟程序。後於普華商務法律事務所家事及高齡權益團隊擔任律師，專注於家事相關案件之處理，經手多起離婚案件、跨國侵權及暫時處分、侵害配偶權、借名登記等案件，累積扎實實務經驗，擅長依據當事人面臨之狀況及問題，研擬最實際且最適合之訴訟策略，協助當事人在迷惘或高衝突之情境中進行理性判斷。期許以法律專業為基礎，傾聽並陪伴當事人走過生命中的幽谷，重塑迎向未來的勇氣及力量。