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莊喬鈞律�師｜律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

莊喬鈞

律師台北所
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律師介紹

莊喬鈞律師畢業於國立臺灣大學法律研究所民法組，曾任臺灣高等法院刑事庭書記官，任職期間經手多起性侵、兒少相關案件，深諳司法實務運作與訴訟程序。後於普華商務法律事務所家事及高齡權益團隊擔任律師，專注於家事相關案件之處理，經手多起離婚案件、跨國侵權及暫時處分、侵害配偶權、借名登記等案件，累積扎實實務經驗，擅長依據當事人面臨之狀況及問題，研擬最實際且最適合之訴訟策略，協助當事人在迷惘或高衝突之情境中進行理性判斷。期許以法律專業為基礎，傾聽並陪伴當事人走過生命中的幽谷，重塑迎向未來的勇氣及力量。

學歷

  • 國立臺灣大學法律學系研究所（民法組） 碩士
  • 國立臺北大學法律學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 律師
  • 全國律師聯合會《家事法律專業領域》進修
  • 普華商務法律事務所 家事與高齡權益服務團隊 律師
  • 臺灣高等法院刑事庭 書記官

專長

◼︎家事案件 ・離婚事件 ・離婚協議婚姻中協議及婚前協議撰擬 ・未成年子女親權事件 ・夫妻財產分配事件 ・保護令事件 ・高資產及複雜財產爭議處理 ・財產保全假扣押及強制執行 ・保護令事件 ・親屬扶養義務事件 ・家事訴訟及非訟事件 ・家事調解事件 ◼︎一般民事及刑事案件 ◼︎契約撰擬及審閱

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