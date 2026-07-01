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林敬修律師｜律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

林敬修

律師台北所
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律師介紹

林敬修律師畢業於東吳大學法律學系，具備紮實的法律專業訓練與訴訟實務經驗。林律師曾於衡律法律事務所擔任實習律師及受僱律師，參與各類訴訟及非訟案件之處理，熟悉案件自受理、爭點整理至訴訟程序進行之完整流程，並能依據個案具體情形分析法律問題、研擬適切之處理方案。林律師另曾擔任臺北市大安區公所輪值諮詢律師，提供民眾法律諮詢，協助釐清法律問題並提出具體建議，因而累積案件處理、溝通協調及與當事人應對之實務經驗。

林律師於家事案件領域，除重視當事人法律權益之維護，更著重於理解案件背後的家庭關係與情感脈絡。面對離婚、親權、扶養及會面交往等涉及身分與家庭關係之爭議，透過細緻傾聽與溝通掌握當事人真正的需求及案件核心，並在法律制度與家庭情感之間尋求適切的平衡，協助當事人在複雜情境下作出穩健且符合自身需求的決定，提供兼具專業、細緻與人文關懷的法律服務。

學歷

  • 東吳大學 法律學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 律師
  • 衡律法律事務所 實習律師、受僱律師
  • 台北市大安區公所輪值諮詢律師
  • 多張金融證照合格（金融市場常識與職業道德、企業內部控制、防制洗錢與打擊資恐專業人員）

專長

◼︎家事案件 ・離婚事件 ・離婚協議婚姻中協議及婚前協議撰擬 ・未成年子女親權事件 ・夫妻財產分配事件 ・高資產及複雜財產爭議處理 ・財產保全假扣押及強制執行 ・遺囑撰擬及遺產繼承規劃 ・保護令事件 ・親屬扶養義務事件 ・家事訴訟及非訟事件 ・家事調解事件 ◼︎一般民事及刑事案件 ◼︎契約撰擬及審閱

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