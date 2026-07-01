林敬修律師畢業於東吳大學法律學系，具備紮實的法律專業訓練與訴訟實務經驗。林律師曾於衡律法律事務所擔任實習律師及受僱律師，參與各類訴訟及非訟案件之處理，熟悉案件自受理、爭點整理至訴訟程序進行之完整流程，並能依據個案具體情形分析法律問題、研擬適切之處理方案。林律師另曾擔任臺北市大安區公所輪值諮詢律師，提供民眾法律諮詢，協助釐清法律問題並提出具體建議，因而累積案件處理、溝通協調及與當事人應對之實務經驗。

林律師於家事案件領域，除重視當事人法律權益之維護，更著重於理解案件背後的家庭關係與情感脈絡。面對離婚、親權、扶養及會面交往等涉及身分與家庭關係之爭議，透過細緻傾聽與溝通掌握當事人真正的需求及案件核心，並在法律制度與家庭情感之間尋求適切的平衡，協助當事人在複雜情境下作出穩健且符合自身需求的決定，提供兼具專業、細緻與人文關懷的法律服務。