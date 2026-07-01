簡介

焦竑瑋律師自113年執業以來，深耕刑事辯護、民事侵權行為損害賠償、不動產案件、家事案件及勞資糾紛等領域，並持續累積多元爭端處理之經驗。 焦律師相信法律專業的價值，不僅在於提出正確的法律分析，更在於面對繁雜的事實與利害關係時，能夠理解當事人真正關切的問題，辨識風險後追求對當事人利益最大化之選擇。因此，在案件處理上，焦律師始終重視與當事人充分溝通，客觀、細緻的掌握案件全貌，為當事人尋求最適切、有利的處理方式，此外，焦律師持續於民商法領域累積經驗，曾擔任公司法、證券交易法教學助理，展現理論與實務兼具的能力。