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焦竑瑋律師｜律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

焦竑瑋

律師桃園所
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律師介紹

焦竑瑋律師自113年執業以來，深耕刑事辯護、民事侵權行為損害賠償、不動產案件、家事案件及勞資糾紛等領域，並持續累積多元爭端處理之經驗。 焦律師相信法律專業的價值，不僅在於提出正確的法律分析，更在於面對繁雜的事實與利害關係時，能夠理解當事人真正關切的問題，辨識風險後追求對當事人利益最大化之選擇。因此，在案件處理上，焦律師始終重視與當事人充分溝通，客觀、細緻的掌握案件全貌，為當事人尋求最適切、有利的處理方式，此外，焦律師持續於民商法領域累積經驗，曾擔任公司法、證券交易法教學助理，展現理論與實務兼具的能力。

學歷

  • 文化大學法律學系研究所
  • 文化大學法律學系 學士

經歷

  • 晴空萬里法律事務所 受雇律師
  • 宏光展法律事務所 實習律師
  • 復興高中辯論社 社長
  • 全國律師聯合會《勞動法律專業領域》完訓
  • 全國律師聯合會《稅務法律專業領域》完訓

專長

◼︎一般民事及刑事案件 ◼︎勞動事件 ◼︎商事事件 ◼︎非訟事件

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