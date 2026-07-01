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曾秉浩律師｜律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

曾秉浩

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律師介紹

曾秉浩律師畢業於國立臺北大學法律學系，曾任職於昭理國際法律事務所，處理民事、刑事、家事及行政爭訟等各類案件，並曾於永信法律事務所實習，累積多元且扎實的訴訟實務經驗。 曾參與法律扶助基金會及民間司法改革團體，除累積法律實務經驗外，也長期關注法律與社會之間的連結，並曾協助弱勢當事人進行法律諮詢及權益爭取。 面對案件，重視的不僅是法律規定本身，更在於理解當事人真正面臨的問題。執業過程中，透過充分溝通與仔細分析，釐清案件爭點、評估訴訟風險，並依個案情況擬定適切的處理策略。 秉持專業、誠信、審慎的執業理念，重視每一案件的細節與品質，期許以穩健、務實的態度陪伴當事人面對法律問題，並在法律所允許的範圍內，為當事人爭取最佳的結果。

學歷

  • 國立臺北大學 法律學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 律師
  • 昭理國際法律事務所 受僱律師
  • 永信法律事務所 實習律師
  • 財團法人民間司法改革基金會實習 法律扶助基金會志工

專長

◼︎不動產與營運工程 ・不動產契約及履約爭議 ・土地房屋糾紛處理 ◼︎企業法律顧問與公司治理 ・企業法律顧問 ・公司法令諮詢事件 ・公司法令遵循事件 ・商務契約撰擬與審閱 ◼︎債務催收及清理 ・保全程序（假扣押）事件 ・強制執行事件 ◼︎勞動法與人力資源管理 ・勞資爭議及工會談判 ・勞工法規與勞動契約遵循 ・勞動契約撰擬與審閱 ・勞資關係管理與優化 ◼︎家事事件 ・離婚協議書撰擬 ・家事訴訟策略分析及訴訟代理 ・家事非訟 ・遺產分割 ◼︎訴訟事件 ・民事及仲裁事件 ・刑事訴訟事件 ・行政訴訟事件 ・消費爭議事件

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