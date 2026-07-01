簡介

曾秉浩律師畢業於國立臺北大學法律學系，曾任職於昭理國際法律事務所，處理民事、刑事、家事及行政爭訟等各類案件，並曾於永信法律事務所實習，累積多元且扎實的訴訟實務經驗。 曾參與法律扶助基金會及民間司法改革團體，除累積法律實務經驗外，也長期關注法律與社會之間的連結，並曾協助弱勢當事人進行法律諮詢及權益爭取。 面對案件，重視的不僅是法律規定本身，更在於理解當事人真正面臨的問題。執業過程中，透過充分溝通與仔細分析，釐清案件爭點、評估訴訟風險，並依個案情況擬定適切的處理策略。 秉持專業、誠信、審慎的執業理念，重視每一案件的細節與品質，期許以穩健、務實的態度陪伴當事人面對法律問題，並在法律所允許的範圍內，為當事人爭取最佳的結果。