簡介

呂柏謙律師畢業於臺灣大學法律系，現於東吳大學資料科學系碩士班進修，為少數同時具備法律專業與資料科學訓練的跨領域律師。 呂律師曾任臺北地方法院重大金融專庭法官助理，深入詐欺與洗錢、內線交易、不法吸金等金融犯罪之審判實務；其後於倫飛電腦擔任法務專員，主掌合約審閱、公司治理與ESG事務；再於兆豐銀行擔任法遵專員，統籌新加坡分行等十二個海內外單位之合規事務，並參與證券周邊機構WEB3專案籌備等。 呂律師長期將人工智慧導入法律與法遵工作，如運用大語言模型輔助訴訟案件分析、以機器學習優化洗防金流監控規則、導入資料庫自動辨識法令異動等，期許以紮實的法律專業結合數據科技，為企業提供更精準、更有效率的法律解決方案。