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呂柏謙律師｜律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

呂柏謙

律師台北所
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律師介紹

呂柏謙律師畢業於臺灣大學法律系，現於東吳大學資料科學系碩士班進修，為少數同時具備法律專業與資料科學訓練的跨領域律師。

呂律師曾任臺北地方法院重大金融專庭法官助理，深入詐欺與洗錢、內線交易、不法吸金等金融犯罪之審判實務；其後於倫飛電腦擔任法務專員，主掌合約審閱、公司治理與ESG事務；再於兆豐銀行擔任法遵專員，統籌新加坡分行等十二個海內外單位之合規事務，並參與證券周邊機構WEB3專案籌備等。

呂律師長期將人工智慧導入法律與法遵工作，如運用大語言模型輔助訴訟案件分析、以機器學習優化洗防金流監控規則、導入資料庫自動辨識法令異動等，期許以紮實的法律專業結合數據科技，為企業提供更精準、更有效率的法律解決方案。

學歷

  • 東吳大學 資料科學系 碩士班 (在讀中)
  • 國立臺灣大學 法律學系 司法組 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 律師
  • 兆豐商銀 法遵專員
  • 倫飛電腦 法務專員
  • 恪源法律事務所 合署律師
  • 臺北地方法院 重大金融專庭 法官助理

專長

◼︎企業法律顧問與公司治理 ・企業法律諮詢及法令遵循實務 ・股東會董事會實務 ・企業內控制度建置 ・商務契約撰擬與審閱 ◼︎金融法令遵循與洗錢防制 ・金融機構法令遵循制度建置 ・洗錢防制與打擊資恐（AML/CFT） ・可疑交易及異常金流監控規則設計 ・海外分行跨境法遵協調 ・新種金融業務法遵落地 ・虛擬資產（VASP）與金融科技法令諮詢 ・金融犯罪（銀行法證券交易法洗錢防制法）案件分析 ◼︎ESG與永續治理 ・ESG評鑑及永續報告書編撰 ・公司治理與資訊揭露 ◼︎勞動法與人力資源管理 ・勞資爭議調解 ・離職資遣及和解協議談判 ・職場性騷擾及霸凌防治制度建立 ◼︎法律科技應用 ・AI/大語言模型輔助案件分析 ・法令異動追蹤與影響評估 ・法務及法遵流程自動化 ・資料分析導入風險監控

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