王廷律師｜新竹所所長律師

簡介

王廷律師於民國99年間以優異成績通過高考法制、律師及司法官考試。先後在臺灣屏東地方法院、臺灣新北地方法院及臺灣高等法院服務，擔任過刑事庭、強制處分專庭、民事庭、家事庭法官，服務期間辦理包含原民、智財、軍事、性侵、金融、醫療、工程、選舉專股案件，承辦包含貪污、違反食安法、上市櫃公司有關公司掏空、違反證交法及經營權糾紛衍生案件，任職期間經手近5,000件案件，王廷律師對各級法院實務運作與最高法院裁判見解具有極高的敏銳度，能為客戶精準預判訴訟走向。 王廷律師不僅在傳統民刑事訴訟領域表現優異，更積極跨足商業與財會專業。113年間，王廷律師考取東吳大學會計學系碩士在職專班，結合法律與會計雙重優勢，使其在處理複雜之白領犯罪、大型企業舞弊及經營權紛爭時，能以宏觀的商業與財報視角進行深度案情分析。 深諳法律規範與商業運作的交錯關係，王廷律師致力於將過往的豐富歷練轉化為當事人最堅實的後盾。面對瞬息萬變的市場環境與複雜交織的利益衝突，將會為客戶量身打造兼具適法性與實體效益的解方，陪伴當事人度過每一個關鍵時刻。