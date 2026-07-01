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黃庭汶律師｜律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

黃庭汶

律師台北所
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律師介紹

黃庭汶律師畢業於國立臺北大學法律系法學組，民國104年律師高考及格。曾任職國泰人壽法務室，辦理保險訴訟、定型化契約審閱與公司法令遵循。 自99年進入臺灣高等法院擔任法官助理後，配置於醫療及工程庭共2年，協助辦理醫療及工程民事訴訟之事實及法律問題整理；後自101年家事事件法施行起至114年12月止，配置於民事家事庭共13年，協助法官辦理婚姻、親子、離婚、夫妻剩餘財產分配、遺產繼承、遺囑事件及一般民事案件（侵權、契約、不動產事件）之審查、法律問題及證據分析及當事人調解。 黃律師嫻熟各類家事案件實務運作，於進入喆律法律事務所後，亦協助承辦各類刑事案件，對於協助當事人處理訴訟案件富有熱忱，期許透過既往累積的實務經驗，陪伴當事人走過生命中的風雨陰霾，順利開迎嶄新的未來生活。

學歷

  • 國立臺北大學法律系（法學組）學士

經歷

  • 喆律法律事務所 律師
  • 喆律法律事務所 實習律師
  • 臺灣高等法院民事庭 法官助理
  • 國泰人壽保險股份有限公司 法務

專長

◼︎家事案件 ・離婚事件 ・未成年子女親權及扶養事件 ・夫妻財產分配事件 ・遺產繼承分割遺囑撰擬 ・家事非訟事件 ・家事調解事件 ・保護令事件 ・離婚協議婚姻中協議及婚前協議撰擬 ◼︎一般民事案件 ・不動產事件（土地房屋移轉分割設定抵押） ・侵權行為損害賠償（車禍事件名譽權受損配偶權受侵害） ・各類民事債權債務訴訟（買賣借名登記委任承攬合夥都更合建公寓大廈漏水...等） ・強制執行異議之訴 ◼︎非訟事件 ・保全程序（假扣押假處分定暫時狀態處分） ・民事強制執行 ・票據強制執行 ・管收程序 ◼︎契約撰擬及審閱 ◼︎刑事訴訟事件 ◼︎公司治理及法令遵循 ◼︎職場霸凌事件

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