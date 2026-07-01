簡介

黃庭汶律師畢業於國立臺北大學法律系法學組，民國104年律師高考及格。曾任職國泰人壽法務室，辦理保險訴訟、定型化契約審閱與公司法令遵循。 自99年進入臺灣高等法院擔任法官助理後，配置於醫療及工程庭共2年，協助辦理醫療及工程民事訴訟之事實及法律問題整理；後自101年家事事件法施行起至114年12月止，配置於民事家事庭共13年，協助法官辦理婚姻、親子、離婚、夫妻剩餘財產分配、遺產繼承、遺囑事件及一般民事案件（侵權、契約、不動產事件）之審查、法律問題及證據分析及當事人調解。 黃律師嫻熟各類家事案件實務運作，於進入喆律法律事務所後，亦協助承辦各類刑事案件，對於協助當事人處理訴訟案件富有熱忱，期許透過既往累積的實務經驗，陪伴當事人走過生命中的風雨陰霾，順利開迎嶄新的未來生活。