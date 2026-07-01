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吳采軒律師｜律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

吳采軒

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律師介紹

畢業於國立中正大學法律學系，考取律師資格後，曾於臺灣士林地方法院民事庭擔任法官助理逾三年。任職期間協助法官處理各類複雜民事案件、整理兩造攻防爭點、進行深度法律研究並草擬各類裁判書。這段多年的法院實務歷練，不僅使其精通訴訟程序運作，更深諳裁判者的審理思維與心證形成過程。

轉任律師後，將法院累積的實務養分轉化為訴訟防禦的絕佳優勢。在民刑事及家事事件中，則能傾聽當事人需求，將複雜的法律程序化為明確清晰的應對方針，並以客觀視角全盤評估，精準剖析訴訟利弊並擬定有效策略，成為當事人面臨法律難題時最值得信賴的堅實後盾。

學歷

  • 國立中正大學 法律學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 律師
  • 明毓律師事務所 實習律師
  • 臺灣士林地方法院民事庭 法官助理

專長

◼︎一般民事及刑事案件 ◼︎家事案件 ◼︎強制執行事件

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