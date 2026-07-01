畢業於國立中正大學法律學系，考取律師資格後，曾於臺灣士林地方法院民事庭擔任法官助理逾三年。任職期間協助法官處理各類複雜民事案件、整理兩造攻防爭點、進行深度法律研究並草擬各類裁判書。這段多年的法院實務歷練，不僅使其精通訴訟程序運作，更深諳裁判者的審理思維與心證形成過程。

轉任律師後，將法院累積的實務養分轉化為訴訟防禦的絕佳優勢。在民刑事及家事事件中，則能傾聽當事人需求，將複雜的法律程序化為明確清晰的應對方針，並以客觀視角全盤評估，精準剖析訴訟利弊並擬定有效策略，成為當事人面臨法律難題時最值得信賴的堅實後盾。