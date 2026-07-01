職場霸凌防治專章 2026/7/1施行，喆律協助您檢視企業法遵狀況
喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
王威皓律師｜律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

王威皓

律師台北所
免費法律諮詢

律師介紹

畢業於國立政治大學法律學系及地政學系，具法律及地政雙學士學位，並於111年律師高考及格。曾於吳弘鵬律師事務所實習及擔任受僱律師，累積家事、民事及刑事案件之實務經驗，現主要從事家事案件之處理，致力於協助當事人面對婚姻、親子及家庭財產等不同面向的法律問題。 執業期間曾協助處理離婚、夫妻剩餘財產分配、未成年子女權利義務之行使及負擔、扶養費、會面交往、親權及監護權、保護令、侵害配偶權、婚姻財產及其他家事紛爭等案件，亦曾參與監護宣告、遺囑及家族財產規劃等相關法律事務。對於涉及夫妻財產、房屋及土地、繼承等具有財產性質之家事案件，亦能結合地政專業背景，從不動產權利及財產關係等面向協助分析案件。 尤其在離婚及親權等高度衝突的家事案件中，除協助當事人爭取自身合法權益外，也重視未成年子女的最佳利益及家庭關係的長期影響，透過訴訟、協議或其他適當方式，協助當事人在不同情況下選擇最符合自身需求的處理方向。 期望以專業、細緻及負責任的態度，陪伴當事人面對人生不同階段所可能面臨的法律課題。無論是婚姻關係的調整、親子關係的安排、家庭財產的分配，或是未來家族財產及繼承的規劃，均將以保障當事人合法權益為核心，從法律及實際生活需求出發，協助當事人釐清爭議、降低衝突，並尋求最適切的解決方案。

學歷

  • 國立政治大學 法律學系 學士
  • 國立政治大學 地政學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 律師 
  • 吳弘鵬律師事務所 受僱律師 
  • 吳弘鵬律師事務所 實習律師 

專長

◼︎家事案件 ・離婚事件 ・離婚協議婚姻中協議及婚前協議撰擬 ・未成年子女親權事件 ・夫妻財產分配事件 ・高資產及複雜財產爭議處理 ・財產保全假扣押及強制執行 ・遺囑撰擬及遺產繼承規劃 ・保護令事件 ・親屬扶養義務事件 ・家事訴訟及非訟事件 ・家事調解事件 ◼︎一般民事及刑事案件 ・不動產分割及共有物相關爭議 ・不動產返還遷讓房屋事件 ・借款返還及金錢給付事件 ・車禍損害賠償事件 ・詐欺車手及相關刑事案件 ・毒品相關刑事案件 ◼︎契約撰擬及審閱

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

免費諮詢

喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook