簡介

畢業於國立政治大學法律學系及地政學系，具法律及地政雙學士學位，並於111年律師高考及格。曾於吳弘鵬律師事務所實習及擔任受僱律師，累積家事、民事及刑事案件之實務經驗，現主要從事家事案件之處理，致力於協助當事人面對婚姻、親子及家庭財產等不同面向的法律問題。 執業期間曾協助處理離婚、夫妻剩餘財產分配、未成年子女權利義務之行使及負擔、扶養費、會面交往、親權及監護權、保護令、侵害配偶權、婚姻財產及其他家事紛爭等案件，亦曾參與監護宣告、遺囑及家族財產規劃等相關法律事務。對於涉及夫妻財產、房屋及土地、繼承等具有財產性質之家事案件，亦能結合地政專業背景，從不動產權利及財產關係等面向協助分析案件。 尤其在離婚及親權等高度衝突的家事案件中，除協助當事人爭取自身合法權益外，也重視未成年子女的最佳利益及家庭關係的長期影響，透過訴訟、協議或其他適當方式，協助當事人在不同情況下選擇最符合自身需求的處理方向。 期望以專業、細緻及負責任的態度，陪伴當事人面對人生不同階段所可能面臨的法律課題。無論是婚姻關係的調整、親子關係的安排、家庭財產的分配，或是未來家族財產及繼承的規劃，均將以保障當事人合法權益為核心，從法律及實際生活需求出發，協助當事人釐清爭議、降低衝突，並尋求最適切的解決方案。