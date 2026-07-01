簡介

陳彥銘律師畢業於國立政治大學法律學系碩士班（財經法組），擁有深厚的公司法與證券交易法實務涵養，曾任職於工研院（ITRI），具備處理MOU、NDA、技術專利授權契約、技術服務契約、投資協議等中英文契約之實戰經驗。更專精於新創孵化、科技成果商業化（Spin-off）之全流程法律規劃，擅長在複雜的公法（科學技術基本法、產創條例）與私法商業需求間，為客戶建構最佳方案。曾協助多間指標性衍生公司完成設立與法令遵循、提供策略建議，是企業在技術升級與商業擴張時可靠的法律戰略夥伴。