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陳彥銘律師｜律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

陳彥銘

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律師介紹

陳彥銘律師畢業於國立政治大學法律學系碩士班（財經法組），擁有深厚的公司法與證券交易法實務涵養，曾任職於工研院（ITRI），具備處理MOU、NDA、技術專利授權契約、技術服務契約、投資協議等中英文契約之實戰經驗。更專精於新創孵化、科技成果商業化（Spin-off）之全流程法律規劃，擅長在複雜的公法（科學技術基本法、產創條例）與私法商業需求間，為客戶建構最佳方案。曾協助多間指標性衍生公司完成設立與法令遵循、提供策略建議，是企業在技術升級與商業擴張時可靠的法律戰略夥伴。

學歷

  • 國立政治大學 法律學系（財經法組）碩士
  • 國立政治大學 法律學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 律師
  • 財團法人工業技術研究院 法務副管理師

專長

◼︎科技法律及產學轉化策略 ・科技成果商業化（Spin-off/Spin-in）流程規劃 ・政府研發成果歸屬及運用 ・產業創新條例與科學技術基本法法律事件 ・中英文科技契約審閱及談判 ・專利侵權事件 ・智慧財產契約 ・智慧財產權授權協商 ◼︎企業法律顧問與公司治理 ・企業法律顧問 ・公司法令諮詢事件 ・公司法令遵循事件 ・財團法人法規與內控制度建置 ・商務契約撰擬與審閱 ◼︎公司投資 ・公司訴訟與商務投資事件 ・公司組織架構規劃 ◼︎證券市場與資本規範 ・證券交易法事件 ・證券交易法規刑事訴訟事件 ・資本市場法令遵循與爭議處置 ◼︎訴訟事件 ・民事及仲裁事件 ・行政訴訟事件

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