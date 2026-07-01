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吳怡臻律師｜律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

吳怡臻

律師台中所
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律師介紹

曾任職於臺中及高雄地檢署擔任檢察事務官，期間親自處理超過上百件刑事案件，累積了極為豐富且深厚的刑事實務經驗。

在任職地檢署期間，見證過無數當事人在面臨法律訴訟時最脆弱的時刻，深知訴訟過程帶給當事人的巨大壓力、無助與徬徨。這段第一線的司法實務經歷，讓吳怡臻律師不僅能精準剖析每個案件的核心脈絡，更能以高度的同理心理解當事人的情緒與需求。

面對每一位當事人的委託，吳怡臻律師始終秉持嚴謹與專業的態度，運用精密的法律分析能力，為當事人釐清事實爭點、評估訴訟風險，並擬定全方位的防禦與訴訟策略，全力為每一位當事人爭取最佳結果。

學歷

  • 國立成功大學 法學碩士（民商法組）
  • 東吳大學 法律學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 律師 
  • 晉凱法律事務所 受僱律師
  • 晉凱法律事務所 實習律師
  • 臺中地檢署、高雄地檢署 檢察事務官

專長

◼︎刑事案件 ◼︎家事案件 ◼︎民事案件 ◼︎契約撰擬及審閱

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