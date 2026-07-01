簡介

姜奕成律師為中央警察大學刑事警察學系畢業，民國109年通過刑事警察人員特考，曾於桃園市政府警察局服務4年許，擔任過分局偵查隊分隊長且曾承辦婦幼、人事業務。 於偵查隊服務期間，核閱各式刑案公文、偵查報告並督辦業管小隊同仁處理各類刑案及臨時交辦事項，擔任多件重要矚目刑案秘書業務，執行多起殺人、槍砲、持槍挾持人質、強盜、聚眾鬥毆、賭博等刑案之專案工作。 於婦幼隊服務期間，參加兒少高危機跨網絡合作會議、府級重大兒童虐待會議，偵辦婦幼案件並尋獲多位失聯兒少，承辦兒少保護業務經內政部警政署評鑑為特優。 於保安大隊服務期間，主理人事差假、福利並協辦考績業務，對於警察人事制度甚為熟稔。 113年通過律師高考且於隔年完成實習後，自警界離職並加入喆律法律事務所，迄今承辦諸多刑事、民事及家事案件，期許能將多年的警界實務工作經驗與法律專業結合 ，為當事人充分剖析案件走向及各種解決方案之利弊得失，積極維護當事人權益。