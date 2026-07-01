簡介

王律師畢業於國立臺灣大學法律學系，並於應屆通過律師高考。王律師曾於義謙法律事務所實習，期間深耕教師與公務員權利救濟等行政訴訟；後於大尹法律事務所擔任受僱律師，累積了豐富的民事、刑事及家事案件辦案經驗，尤對保護令抗告、未成年子女親權改定、略誘罪告訴等家事核心訴訟著有經驗。 家事案件往往牽動複雜的情感與法律交織，王律師始終將當事人的權益放在首位。他擅於從千頭萬緒的案件事實中剖析關鍵細節，並能深刻傾聽、同理當事人的家庭關係與情感脈絡，致力以細緻、專業且謹慎的態度，為當事人尋求最圓滿的法律解決方案。