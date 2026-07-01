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陳昱璇律師｜律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

陳昱璇

律師台北所
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律師介紹

「願以法律為光，以專業指引方向，並以溫柔承接每一份不安。」

畢業於東吳大學法律學系，並修畢智慧財產權相關科技法律學程，於民國113年通過律師高等考試（智慧財產法組）。曾任臺灣臺北地方檢察署書記官，後於立勤國際法律事務所擔任實習律師，執業以來參與辦理民事、刑事、家事及行政等各類案件，並持續累積多元訴訟、契約審閱及爭議處理之實務經驗。 陳律師相信法律專業的價值，不僅在於提出正確的法律分析，更在於面對紛繁的事實與利害關係時，能夠理解當事人真正關切的問題，辨識風險、權衡選擇，並將法律轉化為具體可行的解決方案。因此，在案件處理上，陳律師始終重視與當事人的充分溝通，並以客觀、細緻的態度掌握案件全貌，在法律所容許的範圍內，為當事人尋求最適切且有利的處理方式。

學歷

  • 私立東吳大學 法律學系學士

經歷

  • 喆律法律事務所 律師
  • 立勤國際法律事務所 實習律師
  • 臺灣臺北地方檢察署 書記官

專長

◼︎一般民事暨刑事案件 ・家事訴訟及非訟案件 ・遺產分割事件 ・行政案件 ・申訴審議 ・契約撰擬及審閱

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