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民事案件是最貼近大家生活的案件種類！這個專區的文章包含了鄰里糾紛、如何求償等等大家常見的問題，如果看完文章想尋求專業的法律協助，歡迎網頁中的按鈕，與我們開始免費線上法律諮詢！
遇到法律糾紛，許多人會選擇透過法院調解程序來解決問題，期望能避免冗長的訴訟過程。一旦雙方同意調解方案，法院便會製作調解筆錄，詳細記載雙方談妥的調解條件內容，這份調解筆錄的效力等同於法院的確定判決。本文中律師將詳細說明調解筆錄的法律知識。
行動電源爆炸事件時有所聞，不僅造成財產損失，更引發人身安全的疑慮。究竟是什麼原因導致行動電源爆炸？消費者又該如何選購安全的產品？如果不幸遇到行動電源爆炸意外，可以向廠商或賣家求償嗎？本文中律師將為大家解答這些問題，並用判決教你維護自身權益。
服務業經常會遇到形形色色的客人，有時不免碰到�令人頭疼的奧客。面對奧客無理取鬧的行為，店家往往感到非常無奈，到底該如何正確應對奧客的不當行為，避免自身權益受損呢？讓律師從法律角度出發，分析奧客的相關法律責任，提供店家實用的因應之道。
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在進行臨床試驗或接受醫療程序時，保護患者的權利非常重要，知情同意是其中的一個重要概念。這意味著在進行任何醫療手續之前，醫生必須向病人透露所有相關資訊，包括治療的風險、可能帶來的好處，以及其他的治療選項。醫生必須確保病人清楚了解自己的選擇，並能夠在沒有壓力的狀況下做出決定，以保障病人在接受治療時的自主權。
博愛座是為了幫助有特殊需求，包括身心障礙者、老年人、孕婦和帶著小孩的人，讓乘車環境更友善。然而，關於禮讓博愛座而引起的社會問題已經越來越多，導致政府也預計要修法。本文就讓律師來帶你認識博愛座法律規定以及到底需不需要讓座！
買房是人生大事，但你知道嗎？在尋找心儀房屋時，可能會不小心遇到「凶宅」！雖然有些人不在意凶宅的禁忌，甚至認為這是便宜購屋的好機會，但�你真的了解法律上凶宅的定義嗎？凶宅可以去哪裡查？租客自殺可以求償嗎？讓律師來為你說明！
在日常生活的各種交易中，許多民眾經常對於訂金 定金這兩個詞彙感到困惑。無論是購屋、簽約或商業往來，大家都會擔心用錯字會不會影響自己的權益。其實，根據民法第98條的規定，法院在判斷時不會拘泥於特定用詞，重要的是要雙方當事人在訂立契約時的真正意思。
在台灣，如果你要進行一場民事訴訟，先了解民事訴訟費用是很重要的。不管你是原告或者被告，知道打官司的成本可以幫你做好財務規劃，從裁判費、律師費到其他各種費用，每一項都不能忽視。這些開銷都會影響你的財務情況。有位專業的律師在本文中整理了這些費用，幫你全面了解和預備民事訴訟可能涉及的費用。
作為教育工作者，你是否曾經遇到過「恐龍家長」？這些家長以各種理由無理取鬧，對老師指手畫腳、過度保護孩子，造成師生關係的緊張。面對恐龍家長，教師必須掌握相關的法規，學會辨識和應對這類家長的行為，以維護自身的權益。本文將由律師的角度，為您分享應對恐龍家長的實用策略，幫助您在教育現場保護好自己。
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