意定監護是什麼？有哪些好處？律師完整說明意定監護制度！

許多人開始擔心自己年老後可能面臨失智或失能的情況。到那時候，誰來幫您做重要決定？意定監護就是為了解決這個問題而生的制度。它讓您��在意識清楚的時候，就能預先選好未來的監護人，這個制度在2019年正式上路。本文將完整說明意定監護契約的內容、聲請流程、法律效力，以及與法定監護的差異。

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