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民事案件是最貼近大家生活的案件種類！這個專區的文章包含了鄰里糾紛、如何求償等等大家常見的問題，如果看完文章想尋求專業的法律協助，歡迎網頁中的按鈕，與我們開始免費線上法律諮詢！
遇到法律糾紛，許多人會選擇透過法院調解程序來解決問題，期望能避免冗長的訴訟過程。一旦雙方同意調解方案，法院便會製作調解筆錄，詳細記載雙方談妥的調解條件內容，這份調解筆錄的效力等同於法院的確定判決。本文中律師將詳細說明調解筆錄的法律知識。
行動電源爆炸事件時有所聞，不僅造成財產損失，更引發人身安全的疑慮。究竟是什麼原因導致行動電源爆炸？消費者又該如何選購安全的產品？如果不幸遇到行動電源爆炸意外，可以向廠商或賣家求償嗎？本文中律師將為大家解答這些問題，並用判決教你維護自身權益。
服務業經常會遇到形形色色的客人，有時不免碰到�令人頭疼的奧客。面對奧客無理取鬧的行為，店家往往感到非常無奈，到底該如何正確應對奧客的不當行為，避免自身權益受損呢？讓律師從法律角度出發，分析奧客的相關法律責任，提供店家實用的因應之道。
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透過商標註冊能有效預防商標被盜用，並減少名譽受損的可能性。然而，商標要怎麼註冊？註冊一個商標要多少錢？商標法侵權又是如何認定？被告商標侵權怎麼辦？本文將由律師提供商標註冊的流程以及商標侵權法律責任的深入解析。
律師將在本文中說明國賠的定義、範圍、請求方式以及兩大國家賠償種類和金額計算方式，並解說國賠應該走民事訴訟還是行政訴訟，同時附上政府國賠判決和案例，幫助您快速瞭解國家賠償的法律實務運作！
許多人開始擔心自己年老後可能面臨失智或失能的情況。到那時候，誰來幫您做重要決定？意定監護就是為了解決這個問題而生的制度。它讓您��在意識清楚的時候，就能預先選好未來的監護人，這個制度在2019年正式上路。本文將完整說明意定監護契約的內容、聲請流程、法律效力，以及與法定監護的差異。
安樂死源自希臘文，意為「好的死亡」或「無痛苦的死亡」，是一種有意結束生命以減輕痛苦的措施。目前在台灣安樂死是違法行為，與許多亞洲國家的立場相似。本文中律師將分享安樂死相關法律知識以及世界各國的安樂死規定。
當跨國糾紛發生時，確定適用的法律系統至關重要。選擇不同國家的法律，可能會導致完全不同的判決結果。本文將由資深律師為您系統性地解析涉外民事法律適用法。我們會從婚姻家庭、財產繼承、契約關係到侵權責任等各個領域，逐一說明法律適用的規則。
根據《公平交易委員會對於加盟業主經營行為案件之處理原則》，加盟關係指的是加盟業主透過加盟契約的方式，將商標或經營技術授權給加盟店使用。業主會協助或指導加盟店經營，而加盟店則需支付一定對價，形成繼續性的合作關係。然而，許多創業者在簽約時往往忽略了加盟合約範本中的關鍵細節。本文將從法律專業角度出發，為您詳細解析加盟合約範本中必須注意的各項條款。
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