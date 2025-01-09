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民事案件是最貼近大家生活的案件種類！這個專區的文章包含了鄰里糾紛、如何求償等等大家常見的問題，如果看完文章想尋求專業的法律協助，歡迎網頁中的按鈕，與我們開始免費線上法律諮詢！
遇到法律糾紛，許多人會選擇透過法院調解程序來解決問題，期望能避免冗長的訴訟過程。一旦雙方同意調解方案，法院便會製作調解筆錄，詳細記載雙方談妥的調解條件內容，這份調解筆錄的效力等同於法院的確定判決。本文中律師將詳細說明調解筆錄的法律知識。
行動電源爆炸事件時有所聞，不僅造成財產損失，更引發人身安全的疑慮。究竟是什麼原因導致行動電源爆炸？消費者又該如何選購安全的產品？如果不幸遇到行動電源爆炸意外，可以向廠商或賣家求償嗎？本文中律師將為大家解答這些問題，並用判決教你維護自身權益。
服務業經常會遇到形形色色的客人，有時不免碰到�令人頭疼的奧客。面對奧客無理取鬧的行為，店家往往感到非常無奈，到底該如何正確應對奧客的不當行為，避免自身權益受損呢？讓律師從法律角度出發，分析奧客的相關法律責任，提供店家實用的因應之道。
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你聽過「善良管理人」這個詞嗎？在法律界，它可不是描述某人的品格。善良管理人是一個重要的法律定義，指的是具備相當知識和經驗的人所應有的注意義務。這個概念在民法中經常出現，影響著我們的日常生活和商業活動。
廣告不實，是指業者在商品或廣告上進行虛偽不實或引人錯誤的表示，而這些不實或錯誤的內容，會影響消費者是否購買該商品的決定。廣告不實的行為，不僅侵害消費者權益，更可能觸犯公平交易法及消費者保護法，就讓律師來教您買到廣告不實的產品該怎麼處理！
不動產中的「借名登記」是一種常見的做法。它指的是一個人將自己的房產登記在另一個人的名下，通常是出於節稅、分散風險、獲得資格限制或改善信用等考慮。然而這種做法可能會帶來一些法律風險，需要小心應對。本文將由專業不動產律師為您解析借名登記的相關法律問題！
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