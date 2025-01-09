廣告不實的定義是什麼？律師：「僅供參考」不是免死金牌！

廣告不實，是指業者在商品或廣告上進行虛偽不實或引人錯誤的表示，而這些不實或錯誤的內容，會影響消費者是否購買該商品的決定。廣告不實的行為，不僅侵害消費者權益，更可能觸犯公平交易法及消費者保護法，就讓律師來教您買到廣告不實的產品該怎麼處理！

閱讀全文