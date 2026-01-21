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民事案件是最貼近大家生活的案件種類！這個專區的文章包含了鄰里糾紛、如何求償等等大家常見的問題，如果看完文章想尋求專業的法律協助，歡迎網頁中的按鈕，與我們開始免費線上法律諮詢！
遇到法律糾紛，許多人會選擇透過法院調解程序來解決問題，期望能避免冗長的訴訟過程。一旦雙方同意調解方案，法院便會製作調解筆錄，詳細記載雙方談妥的調解條件內容，這份調解筆錄的效力等同於法院的確定判決。本文中律師將詳細說明調解筆錄的法律知識。
行動電源爆炸事件時有所聞，不僅造成財產損失，更引發人身安全的疑慮。究竟是什麼原因導致行動電源爆炸？消費者又該如何選購安全的產品？如果不幸遇到行動電源爆炸意外，可以向廠商或賣家求償嗎？本文中律師將為大家解答這些問題，並用判決教你維護自身權益。
服務業經常會遇到形形色色的客人，有時不免碰到�令人頭疼的奧客。面對奧客無理取鬧的行為，店家往往感到非常無奈，到底該如何正確應對奧客的不當行為，避免自身權益受損呢？讓律師從法律角度出發，分析奧客的相關法律責任，提供店家實用的因應之道。
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社會通念指的是一般大眾對事物的共同認知和判斷。在法律解釋中，社會通念扮演著重要角色，常被法官用來做出判決。接下來，我們將深入探討社會通念在現代法治社會中的地位，以及它對司法判決的影響。
專利權具有「排他性」的特質，意思是只有專利權人才能合法使用這項技術。當有人未經許可擅自製造、銷售或進口受保護的產品時，就可能構成專利侵權行為。此時，專利權人有權追究對方的法律責任。本文將由資深律師為您詳細解析侵權認定的標準、法律責任的範圍，以及求償金額的計算方式。
從2023年基泰大直案造成鄰近公寓傾斜，到台北松山區慶城街工程發生地層下陷，再到新北市三重區大樓因隔壁建案施工不當而傾斜。這些施工損害案件讓全台灣民眾對建築安全產生高度關注。當您的房屋因為隔壁工地施工而受損，您有權利要求賠償。本文將完整說明鄰損賠償金額的計算方式、如何向建商或包商提出鄰損求償、法律責任如何釐清。
在這個租屋盛行的時代，除了惡房東的新聞時有所聞，其實也存在著許多令房東頭痛不已的惡房客。他們以各種藉口拖欠房租、甚至破壞房屋、拒不搬離，導致房東得歷經冗長的蒐證與訴訟，投入大量心力、時間與金錢。為了避免碰上惡房客，本文將說明身為房東可以如何辨識與因應這些租霸伎倆，以及惡房客的行為可能觸犯哪些法律！
精神賠償是什麼？精神賠償價目表是真的嗎？請求精神賠償要怎麼舉證？有哪些項目可以求償？本文除了將告訴你正確的精神賠償定義外，也會分享包括職場霸凌和車禍精神賠償的案例給你做參考，讓你充分了解在法律上如何求償精神慰撫金。
利益衝突（conflict of interest）是指個人或組織在履行職責時，因存在多重利益而影響其判斷或行動的情況，本文就讓律師來介紹利益衝突的定義、有哪些行業容易遇到利益衝突、公務員利益衝突迴避法的重點和律師產業的利益衝突規範！
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