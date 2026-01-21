鄰損賠償金額怎麼算？可以跟包商求償嗎？資深律師一次解答

從2023年基泰大直案造成鄰近公寓傾斜，到台北松山區慶城街工程發生地層下陷，再到新北市三重區大樓因隔壁建案施工不當而傾斜。這些施工損害案件讓全台灣民眾對建築安全產生高度關注。當您的房屋因為隔壁工地施工而受損，您有權利要求賠償。本文將完整說明鄰損賠償金額的計算方式、如何向建商或包商提出鄰損求償、法律責任如何釐清。

閱讀全文