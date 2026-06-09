損害賠償能求償多少？哪些範圍內可以算？律師來教你！

當我們遭受他人不法侵害時，在損害的範圍內，可以向加害人請求損害賠償。不過，究竟什麼樣的情況才符合損害賠償的構成要件呢？損害賠償的範圍又包括哪些項目？該如何計算損害賠償金額？本文將由專業律師帶你一一了解損害賠償的定義、原則及計算方法，讓你清楚掌握請求賠償的關鍵重點。

閱讀全文