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民事案件是最貼近大家生活的案件種類！這個專區的文章包含了鄰里糾紛、如何求償等等大家常見的問題，如果看完文章想尋求專業的法律協助，歡迎網頁中的按鈕，與我們開始免費線上法律諮詢！
遇到法律糾紛，許多人會選擇透過法院調解程序來解決問題，期望能避免冗長的訴訟過程。一旦雙方同意調解方案，法院便會製作調解筆錄，詳細記載雙方談妥的調解條件內容，這份調解筆錄的效力等同於法院的確定判決。本文中律師將詳細說明調解筆錄的法律知識。
行動電源爆炸事件時有所聞，不僅造成財產損失，更引發人身安全的疑慮。究竟是什麼原因導致行動電源爆炸？消費者又該如何選購安全的產品？如果不幸遇到行動電源爆炸意外，可以向廠商或賣家求償嗎？本文中律師將為大家解答這些問題，並用判決教你維護自身權益。
服務業經常會遇到形形色色的客人，有時不免碰到�令人頭疼的奧客。面對奧客無理取鬧的行為，店家往往感到非常無奈，到底該如何正確應對奧客的不當行為，避免自身權益受損呢？讓律師從法律角度出發，分析奧客的相關法律責任，提供店家實用的因應之道。
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當我們遭受他人不法侵害時，在損害的範圍內，可以向加害人請求損害賠償。不過，究竟什麼樣的情況才符合損害賠償的構成要件呢？損害賠償的範圍又包括哪些項目？該如何計算損害賠償金額？本文將由專業律師帶你一一了解損害賠償的定義、原則及計算方法，讓你清楚掌握請求賠償的關鍵重點。
消費者保護法第19條規定了7天的鑑賞期，讓消費者在透過通訊交易或訪問交易購買商品或服務後，有時間可以反悔退貨或取消服務避免因衝動購物而造成金錢損失。然而，並非所有的商品或服務都適用這項鑑賞期的規定，就透過本文來完整認識法定鑑賞期吧！
在裝修建設產業中，工程尾款被扣押是最常見的糾紛之一，包含：驗收標準不清、扣款問題、雙方溝通不良等，導致款項無法順利結清。本文中律師將深入探討工程尾款糾紛的法律依據與實務處理方式，並說明驗收扣款的合法性判斷、調解仲裁程序，以及預防措施。
房客在租屋�處自殺輕生，房東需要依序處理報警、配合調查、處理遺物、終止租約、委託凶宅清潔，最後才能向繼承人求償。本文中律師將從現場第一步處理方式到後續法律求償，完整說明每個環節的注意事項與法律依據。
樓上漏水要怎麼處理？一定是樓上鄰居要負責嗎？責任歸屬如何釐清？天花板漏水樓下如何要求賠償？對方不開門不處理怎麼辦？修理浴室漏水到樓下費用大概多少？遇到漏水問題千萬別慌張！本文中資深律師用樓上漏水判決，幫助你解決漏水法律問題！
遇到醫美手術效果不符預期或整形失敗，如何判斷是否算是「醫療疏失」？能不能求償？本文中資深律師將提供完整的申訴管道、證據蒐集、賠償項目等醫美診所醫療糾紛的法律知識。
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