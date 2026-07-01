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民事案件是最貼近大家生活的案件種類！這個專區的文章包含了鄰里糾紛、如何求償等等大家常見的問題，如果看完文章想尋求專業的法律協助，歡迎網頁中的按鈕，與我們開始免費線上法律諮詢！
遇到法律糾紛，許多人會選擇透過法院調解程序來解決問題，期望能避免冗長的訴訟過程。一旦雙方同意調解方案，法院便會製作調解筆錄，詳細記載雙方談妥的調解條件內容，這份調解筆錄的效力等同於法院的確定判決。本文中律師將詳細說明調解筆錄的法律知識。
行動電源爆炸事件時有所聞，不僅造成財產損失，更引發人身安全的疑慮。究竟是什麼原因導致行動電源爆炸？消費者又該如何選購安全的產品？如果不幸遇到行動電源爆炸意外，可以向廠商或賣家求償嗎？本文中律師將為大家解答這些問題，並用判決教你維護自身權益。
服務業經常會遇到形形色色的客人，有時不免碰到�令人頭疼的奧客。面對奧客無理取鬧的行為，店家往往感到非常無奈，到底該如何正確應對奧客的不當行為，避免自身權益受損呢？讓律師從法律角度出發，分析奧客的相關法律責任，提供店家實用的因應之道。
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對於超過30年屋齡的屋主來說，危老重建提供了改善居住環境的機會。但您的建築是否符合「危老」的標準？政府提供了哪些危老重建的優惠措施？危老重建又有哪些可能的缺點？本文將由專業律師逐一解答這些疑問，為您詳細說明申請危老重建的各項細節。
代理孕母爭議在台灣已超過30年，2025年衛福部啟動人工生殖法修法，雖然擬將單身者及同性伴侶納入適用範圍，但代理孕母條款因爭議過大而脫鉤處理。本文將深入分析世界各國代孕制度，並說明相關的法律風險和規定，提供您參考。
鄰居噪音太吵怎麼辦？住宅區噪音問題層出不窮，面對鄰居製造的噪音，我們除了溝通協調跟震樓神器外，還有其他的解決方法嗎？本文中資深律師將為大家解析噪音分貝相關法律規範，教你如何運用法律途徑，有效解決鄰居噪音問題，讓你的居��住品質不再受到干擾！
在台灣教育現場，體罰一直是個敏感而具爭議性的話題。儘管教育部明文規定禁止教師對學生施以任何形式的體罰，如毆打、打耳光、罰跪或要求做特定體能動作等，但面對學生的不當行為，老師究竟該如何妥善管教而不違反法規？本文將深入剖析教育部的體罰定義，並釐清教師在體罰事件中可能涉及的法律責任，包括民事、行政、國賠及刑事責任等。
公證有什麼法律效力？公證跟認證有什麼不同？公證費用要多少？民間公證人跟法院公證人有什麼不同？公證流程怎麼進行？公證人跟律師有什麼不同？本文將由專業律師為您完整解答公證人相關法律問題！
智慧財產權種類繁多，包括了我們常聽到的著作權、專利權、商標權等，涵蓋文學、藝術、科技、工業等各個領域。瞭解不同種類的智財權特性和申請方式，有助於我們更好地保護自己的權益並避免侵犯他人智財權，本文中就讓資深律師介紹智慧財產權法律概念！
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