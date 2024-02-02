面對契約迷霧：職場新鮮人的三大陷阱與應對策略

畢業季即將來臨，相信不少新鮮人正準備（或已開始）找工作了。 許多契約的條款，可能跟你想像的不一樣。律師針對「試用期」、「薪水福利」、「旋轉門（競業）」三大常見議題給你簡單的分析，讓你在選擇工作時得心應手，不讓自己權益受損。

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