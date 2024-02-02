lawyer_guitar
雷皓明律師的粉絲專頁，每週撰寫時事法律分析文章，提供實用的法律小知識，致力讓法律更普及於民眾。
前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
顯示第 7–12 篇，共 373 篇文章
朋友在保險業上班，最近來問我一個實務上常有的爭議：受益人可不可以寫法定繼承人？最後是誰領保險金？
這個問題看似簡單，但實際情況發生時還是很多人會霧沙沙～
抽菸、亂丟垃圾、噪音汙染…惡鄰的行徑層出不窮。但你知道，你有機會依法趕走惡鄰，讓他搬離社區嗎？
開餐廳到底要用行號還是公司？有許多創業者在資金、設備、技術都準備好的時候，才突然想到這個問題。
行號與公司最重要大概就是三個差別：責任、區域跟稅務。
開餐廳除了精巧的手藝、行銷，行政處理也很重要，像是「員工保險」。
很多人搞不清楚勞保、就保是什麼，而要怎麼幫員工投保，更是一頭霧水。
簡單來說，你的「員工人數」與「薪資」會是投保的兩大重點。
「嘟嘟嘟嘟…….」電話接通前，老林開啟手機錄音的app想說要把等等的錄下來，以免以後打官司的時候沒有證據可以用，老林的這個行為會犯罪嗎？不是沒有可能喔！
畢業季即將來臨，相信不少新鮮人正準備（或已開始）找工作了。
許多契約的條款，可能跟你想像的不一樣。律師針對「試用期」、「薪水福利」、「旋轉門（競業）」三大常見議題給你簡單的分析，讓你在選擇工作時得心應手，不讓自己權益受損。
Online Legal Consultation
律師談吉他牽涉複雜的司法程序，每一步都至關重要。喆律律師團隊提供免費初次諮詢，協助您了解權益、制定最佳策略。
免費諮詢