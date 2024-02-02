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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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許多人貪圖有趣、風光甚至是便宜，而誤入毒途，但甚至不知道接觸毒品會有什麼樣的處罰，直到被罰了才開始問律師。這篇介紹勒戒、強制戒治與戒癮治療的簡單概念，希望能夠作為一點警惕知識。
你用過比價網嗎？不論是房屋、3C或是任何產品、服務，網路上都有各種業者架設整理資訊的平台訂。舉例來說「Agoda」就是一個有名的例子，做的好。其實也是一個不錯的商業模式。最近就有當事人來諮詢也想提供類似的服務。
但，做這種資訊整理的平台，可不是毫無風險，尤其是在著作、商標權的部分，你把資料都放到自己平台上，可能也須要面臨法律責任！
小編也愛玩手遊（但我絕對不會告訴你是哪一個），但週二上班好累，決（ㄕㄡˇ）定（ㄏㄨㄚˊ）買了一個skin，以為這樣會變強，殊不知會雷的還是會雷，根本就�只是浪費錢，實在好後悔，好想退貨。
香港的「逃犯條例」修正案，又稱「送中條例」，在近日引發重大關注。上百萬香港市民上街遊行反對，昨日更是爆發與太陽花學運時類似的警察打人事件。
你可能覺得香港與你無關，甚至連送中條例是什麼都不知道，請讓我告訴你，關於送中條例你該知道的三件事。
票據除了「支票」外，還有大家耳熟能詳的「本票」，在新聞或八點檔中常常會聽到，債主要求債務人還錢，債務人沒錢，就會被要求簽本票，但時間到要去收錢的時候，有一個步驟不能少，不然就很可能會拿不到錢。
你有參加過廚藝課或調酒課程嗎？現在很流行這樣的課程，而最近就有人來跟我諮詢開這樣課程的法律問題。
你可能會想「教做菜也違法？」倒也不是，但如果你想教的是「酒」類製品，就有違法的風險喔！
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