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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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這種行銷手法，最近似乎又更甚囂塵上，例如今年初很紅的「998」福袋。
抽獎賣東西不是不行，但如果你也想仿照別人的商業模式，可能要注意「公平交易法」的問題。
不曉得你有沒有聽說過「爭議款」。有些人刷卡買了東西才發現不喜歡、買錯顏色，還去找銀行說這是「爭議款」，請求止付、退款。但，並不是所有消費糾紛都算是爭議款，而爭議款也不見得一定退的成。
昨天教育部長潘文忠以教育部之名義向警政署舉報安定力量主席散布謠言，具體內容包含指稱學校教育肛交、多人性愛與用藥，這些都有違目前性別平等教育的現實。看到有人善用法律程序來對抗不實資訊，讓我覺得民主與法治是真的有意義的，只不過，教育部長的舉報可能不會有理想的結果。
送中條例的衝突中，我看到不少網路留言說：「警察只是依法行事」。
我相信警察有它的難處，像是「命令需要服從」。但，其實警察也有不服從的權利；而在某些情況下，更有不服從的義務。不管你是否支持衝突中的警察行為，希望你都能看看這篇，並且想想警察是否還能做什麼、不能做什麼。
看了最近流傳的世新大學生影片，我真的是開了眼界，這世界上真的人能夠如此輕鬆地說出這麼傷人又噁心的話。但邊看我不禁想：「惡劣歸惡劣，將這種影片po網公審，被害的大學生會不會有法律責任？會不會被這個惡劣學生的律師家庭提告呢？」
日本一位明星發起「拒絕被穿高跟鞋」的運動，希望未來有一天女性必須穿著高跟鞋工作的規定可以消失。看了覺得很感動，但不禁讓我去想，台灣在法律上有沒有辦法做到呢？
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