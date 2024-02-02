加班申請制：雇主合法管理工具或對員工的剝削？

「今天工作做不完，又得留下來加班了」，你也說過這句話嗎？不管從事什麼職業，加班已經是台灣職場的常態，而且不少公司有設置加班申請機制，也習慣以有沒有申請來做為加班的認定依據，但加班申請制合法嗎？沒有申請的加班就不算加班嗎？

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