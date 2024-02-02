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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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最近收到一篇文章連結，原來是阿滴英文的實習生某天要上班前，被叫到公司附近咖啡廳談話，並以上班的這一個月是實習試用期，試用結果是不及格為由，將他當場解僱，令他無法接受，難道試用期間雇主可以隨意解僱嗎？員工能不能主張勞基法的權利呢？
碰到重大動保案件，其實很多人都不知道該怎麼做。例如在目擊當下，究竟是該找動保處還是報警，可能就會讓人陷入遲疑。而在找到權責機關之後，自己究竟還能做什麼，也是一個疑問。我想告訴大家，一般民眾其實也能做不少事。
軍公教年金到底可不可以改？昨天大法官作出解釋認為「可以改」。
但理由是什麼？秉持著當初怎麼說服你結婚，今天就怎麼說服你離婚（誤）的心態，我用3分鐘跟你講清楚年金改革的大法官解釋！
「今天工作做不完，又得留下來加班了」，你也說過這句話嗎？不管從事什麼職業，加班已經是台灣職場的常態，而且不少公司有設置加班申請機制，也習慣以有沒有申請來做為加班的認定依據，但加班申請制合法嗎？沒有申請的加班就不算加班嗎？
家庭觀、金錢觀不同，都是離婚常見的原因。但，如果是「性傾向」不一樣，可以離婚嗎？例如男女結婚後才發現對方是同性戀，或是同性結婚後才發現對方是異性戀，可以訴請離婚嗎？
網傳「超療癒影片」，台鐵上疑似「奧客」的乘客被副站長宣告「解除契約」趕下車。你有想過自己搭台鐵有可能被趕下車嗎？你知道除了危�險以外，髒亂與不守規矩台鐵可以拒載嗎？
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