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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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你今年夏天去玩水了嗎？吉律已經熱到想每分鐘都泡在水裡..
夏日戲水，可千萬要注意以下事項！
不管在國民黨初選結果前後，最多人想問的就是「帶職參選合法嗎？」
簡單來說，現在沒有法律禁止帶職參選，而真正的問題反而是「中途離職合法嗎？」
上禮拜海委會臉書的貼文引來熱議，用「我可能不會救你」來警告民眾不要在海警發布以後還去「做蠢事」。但，不管是不是「自招危難」做蠢事，其實海巡署還是需要去救人的。
立委踢爆國安局人士訂購巨量免稅菸品並藉由禮遇程序意圖入境，據新聞報導，相關人士有的請辭，有的「調離現職」。但，調離現職到底是一種法律責任，還是政治責任？辭職、調職之後就沒事了嗎？
支付命令是討取債務的第一步，但許多有討債需求的人卻不知道該怎麼做。支付命令不難聲請，而情況允許的話一個月就會有好結果。簡單來說，有四個流程
最近收到一個諮詢，當事人想要長期租一間房子在外地打拼，但價格意外的低，而他手上剛好有房屋的一些登記資料，顯示房屋有「抵押權」在上面。我說，這根本是法律上的「危樓」，住進去，總有一天會被強迫搬遷！
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