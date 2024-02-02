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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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台北市議員呱吉、知名網紅視網膜和志祺七七組了一個「歡樂無法黨」，在粉絲專頁上表明組黨絕對是認真的，也舉行創黨大會，他們的政治理念是「政治不難，找回歡樂」，定調為柔性政黨，打中不少年輕人的心，我身邊也有好多朋友呼朋引伴說要來入黨。
而實際上組政黨難不難？組政黨又有哪些條件？
你有沒有想過，我們都可能會因為意外在醫院臥床，無法自理，當身上插滿管子無法動彈，你會不會覺得「生不如死」，甚至希望有機會自己選擇解脫？
前陣子監察委員陳師孟約談馬英九洩密案的承辦法官唐玥，理由是因為他質疑唐玥的法律見解而申請調查，引起眾多討論，而最受人議�論的問題在於：究竟監察權與司法權的界線何在？
近日來五月天、蔡依林等歌手接連開唱，大家有買到自己想要的票嗎？很多時候熱門演唱會的門票總是會有人加價轉售，也就是俗稱的「黃牛票」，但這樣的行為到底可不可以呢？
刑法通姦罪應不應該除罪化的問題，司法界已經討論多次，這次由18位來自不同案件的法官提出釋憲聲請，對《刑法》通姦罪能不能維護家庭制度、婚姻秩序進行辯論，究竟誰比較有道理呢？
近期內湖小燈泡事件更一審結辯，小燈泡母親、時代力量不分區立委提名人王婉諭發表長達1,597字的庭外陳述，認為目前國家無法保證，也沒有因應犯罪者，於無期徒刑假釋後的再犯風險，並且認為將身心障礙犯罪者關進監獄後，不但無法矯正過失，更讓他們病情惡化，日後反倒更加危險等陳述，而向法院對被告王景玉請求處以極刑，引發了許多討論！
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