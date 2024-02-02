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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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藝人謝和弦日前與妻子Keanna鬧翻，大方認愛直播主莉婭，除了高調和新歡放閃外，謝和弦也以「特急件」向法院訴請離婚。常聽大家說，在一起是兩個人的決定，而分手卻是一個人說了算，但這種邏輯能不能套用在婚姻制度中呢？
立委選舉結果出爐，小燈泡媽媽確定當選時代力量不分區立委，卻有網友在網路留言「還有兩個可以砍，拿去做燈籠」等等偏激內容的言論，小燈泡媽媽提告後，網友道歉表示，當時只是一時和網友聊天的情緒上回應，一時嘴快算恐嚇嗎？
近來FB上，常會看到許多貓貓狗狗的可愛照片與影像，對於很多飼主人而言，毛小孩宛如自己的孩子，這顯示現代的貓狗寵物與主人的關係更為親密，不同於過去僅當作是自身財產的觀念。
但問題是，雖然毛小孩與主人的關係情同家人，但是當發生毛小孩遭他人攻擊而有傷亡的情況時，主人的精神與情感上的痛苦，可��否向加害人請求精神慰撫金呢？
前陣子有一則新聞「國中男遭班對女同學奪貞操 10年後讀法律系提告求償」，我乍看之下覺得匪夷所思，兩小無猜貞操權可以提起損害賠償嗎？而且10年後怎麼還可以提起侵權行為的損害賠償？
爆發群聚感染的「鑽石公主號」郵輪在1/31停靠基隆港，有許多船上旅客下船到各景點觀光，因此中央流行疫情指揮中心表示，發「國家級警報」給北北基民眾，提醒在當天有去過基隆廟口、九份、台北101、西門町等觀光景點的民眾，要做好自主健康管理。
農農是一個隔代教養長大的單親小孩，從小媽媽忙碌於工作，把他丟給鄉下阿嬤後，甚至不聞不問，一年也看不到媽媽一兩次，日常生活都是由阿嬤照顧。
而同樣的媽媽對阿嬤一樣也是漠不關心，所以到阿嬤身體日漸衰弱之間，甚至失智了，也全部都是由農農在照顧。
媽媽關心的始終都只有能不能分到遺產……。
在這樣的情況下，如果阿嬤也這樣希望，有沒有方法讓農農而不是媽媽成為阿嬤的監護人？
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