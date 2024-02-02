「狼來了」？你該知道分享訊息的法律知識

最近新冠肺炎的疫情鬧得沸沸揚揚，每天都有好幾則相關的訊息，也有許多事後被證實是假消息，像是有衛生紙業者散布假消息說衛生紙的原料跟口罩一樣，且由於新冠肺炎肆虐，口罩大量生產的情況下，衛生紙也因為原物料缺乏而缺貨，造成民眾恐慌而大批搶購。 這樣散布假消息的行為有什麼責任呢?還有哪些散布假消息的行為會有責任呢？

閱讀全文