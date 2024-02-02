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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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從去年呼麻風波開始，歌手謝和弦與扣嫂Keanna頻上版面，現在雙方又對簿公堂，Keanna對謝和弦與新歡莉婭，向法院提起告侵害配偶權的民事訴訟，阿扣與莉婭也不甘示弱，對Keanna拿走吸塵器、吹風機，以及手機的行為，分別向警方提起竊盜罪與侵占罪的刑事告訴！並且在 YouTube頻道上貼文「恭喜妳也有前科案底了，哈們」。
最近新冠肺炎的疫情鬧得沸沸揚揚，每天都有好幾則相關的訊息，也有許多事後被證實是假消息，像是有衛生紙業者散布假消息說衛生紙的原料跟口罩一樣，且由於新冠肺炎肆虐，口罩大量生產的情況下，衛生紙也因為原物料缺乏而缺貨，造成民眾恐慌而大批搶購。
這樣散布假消息的行為有什麼責任呢?還有哪些散布假消息的行為會有責任呢？
在去年12月的巴賽爾藝術展上，藝術家莫瑞吉奧卡蘭特用膠帶把香蕉黏在牆上，作為一項藝術品。也有3位買家分別花了約12萬美金買下這項藝術品。後來有位表演藝術家，擅自將強上的香蕉拆下來吃掉!這位表演藝術家將藝術品吃掉的行為會有什麼法律責任呢?
過年結束的同時除了思念假期之外，是否也在想著那些被爸媽收走的紅包呢？想必許多人都有著一回家就被使個眼色、然後交出所有壓歲錢給家長的經驗。那爸媽徵收紅包這件事，到底合不合法？又如果收走了，爸媽能怎麼使用呢？
近期新冠肺炎在各國間傳播，有雇主為了怕員工出國得了肺炎後傳染給公司內的其他員工，限制員工不可以去某些國家，雇主對員工這樣的限制是合法的嗎?
這一期的樂透你買了嗎？彩券在手希望無窮，人人都想一夕暴富，不過什麼彩券都能買嗎？
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