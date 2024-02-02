lawyer_guitar
雷皓明律師的粉絲專頁，每週撰寫時事法律分析文章，提供實用的法律小知識，致力讓法律更普及於民眾。
前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
顯示第 133–138 篇，共 373 篇文章
有一名女子因為服用鎮靜安眠藥物過量，不但搶劫金飾店，還要脅懷孕的員工，持刀抵住她的脖子，犯後女子向法院坦承犯行也和懷孕員工和解，法院針對這起強盜刑案作出了判決，但在最後要不要用刑法第59條減刑的考量，地院和高院的結論卻大不相同，究竟法官在想什麼呢？
近日疾管署針對曾與磐石艦確診個案同時到訪同個地點的手機發出警示簡訊，不禁讓人想到，連自己都想不起來去過哪裡，國家機器是怎麼知道的！這和之前鑽石公主號遊客足跡的告警簡訊又有什麼不同呢？
藝人白冰冰女兒白曉燕逝世已屆23周年，有網友惡意在白冰冰臉書留言詛咒白冰冰會跟女兒一樣「死在水裡」、「妳女兒在呼喚妳」，白冰冰不堪其擾向警局報案，詛咒別人去死有罪嗎？
愛你愛到想要每一分每一秒都知道你在哪裡，在高雄有一位趙姓人妻偷偷操作丈夫的手機，開啟Google map中位置資訊分享功能，將丈夫的位置分享給她，藉此即時追蹤監控丈夫行蹤，趙姓人妻這樣的做法會有什麼問題嗎？
各縣市的熱門學區總是年年額滿，家長為了讓孩子就讀明星學校，有的會選擇提早遷戶口設籍，有的甚至會直接買下學區的房子，只為讓孩子進入明星學校就讀。
某日住在三重市的黃男想外出領錢，不料離開家門才沒幾步，就被兩名便衣刑警誤認為通緝犯攔下，黃男表示當下兩名便衣刑警沒有表明自己警察身份，也沒有要求他出示證件，在無法確認對方�是警察的情況下，出手反擊，反遭刑警以強制力的方式逮捕。事後，黃男提告兩名員警傷害罪，但員警也提告黃男妨害公務及傷害罪，兩方互告的情況下，誰在法律上比較站得住腳呢？
Online Legal Consultation
律師談吉他牽涉複雜的司法程序，每一步都至關重要。喆律律師團隊提供免費初次諮詢，協助您了解權益、制定最佳策略。
免費諮詢