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在虛擬遊戲中被侵犯，也構成性騷擾嗎？
律師談吉他2024-02-02

在虛擬遊戲中被侵犯，也構成性騷擾嗎？

前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。

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