誤認通緝犯？警民衝突引發法律爭議

某日住在三重市的黃男想外出領錢，不料離開家門才沒幾步，就被兩名便衣刑警誤認為通緝犯攔下，黃男表示當下兩名便衣刑警沒有表明自己警察身份，也沒有要求他出示證件，在無法確認對方�是警察的情況下，出手反擊，反遭刑警以強制力的方式逮捕。事後，黃男提告兩名員警傷害罪，但員警也提告黃男妨害公務及傷害罪，兩方互告的情況下，誰在法律上比較站得住腳呢？

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