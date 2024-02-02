小聰明變大麻煩：IKEA冰淇淋機漏洞惹來法律問題

注意看這個男人太狠了，他在IKEA買冰淇淋時，發現只要不把自動冰淇淋販賣機上做好的冰淇淋拿下來，再投10元，機器就會掉出新的餅乾，並且由於沒有將冰淇淋拿起來，在按下製作鍵的同時，機器會偵測到上面還有冰淇淋，就會把原先的10元退出來。

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