資通安全法下的禁令：公家機關禁用中國軟體解析

來自中國的許多社群媒體的軟體時常有資訊安全的問題，即使許多國家都意識到了中國的威脅（如：美國有些州別禁用Tiktok、英國對Tiktok開罰、印度則是全面禁止使用），全世界還是有許多人在使用中國的社交軟體。先前行政院各機關已經禁用有資安疑慮的中國軟體，14日時行政院進一步討論如何加強對於公部門的管制，並於未來將協調其他四院一同跟進。

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