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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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近日知名Youtuber 77老大遭人冒名，將其名下品牌拉蓓上架PChome，但販賣的卻是假貨，77老大深怕粉絲買到假貨造成身體不適，怒嗆要提告PChome，賣假貨的行為固然不可取，但身為消費者的我們如果真的買到假貨有機會向電商平台請求損害賠償嗎？
今年年初憲法法庭針對警察基於道路交通管理處罰條例第35條第5項規定對於酒駕者施以強制採血，做出了憲判字第1號認為其違憲，而時間走到了秋末，憲法法庭又針對警察基於刑事訴訟法第205-2條對施用毒品者強制採尿的規定，同樣做出了憲判字第16號並認為其違憲，就讓我們來看看強制採血、採尿為什麼都被認為違憲吧～
結婚後的日子就是柴米油鹽醬醋茶，沒有一樣不需要錢，這時支持家庭運作與維持的家庭生活費就十分重要，但哪些費用可以算進家庭生活費中呢？如果妻子外遇生子，不知情的丈夫支付了生產費用及月子中心費用，這些費用算是家庭生活費嗎？
年關將近，有些人可能想說藉著過個新年也換一份新的工作，並在離職之前把公司電腦裡、自己經手過的業務想說隨著自己的辭職，也一併消除。但是修但幾勒！千萬別這麼做，否則可能會在和前公司分手之後，反而因為牽扯到刑事問題而繼續勾勾纏。
日前一名在黑人牙膏公司（目前改名為好來牙膏）工作將近30年的老員工，控告公司不當資遣，並與公司鬧上法院。一審法院判決公司勝訴，員工不服上訴二審，沒想到二審逆轉勝，法院認為公司是違法解僱，因此判決員工與公司的僱傭關係還是存在，並且公司要支付員工復職前的薪水。
來自中國的許多社群媒體的軟體時常有資訊安全的問題，即使許多國家都意識到了中國的威脅（如：美國有些州別禁用Tiktok、英國對Tiktok開罰、印度則是全面禁止使用），全世界還是有許多人在使用中國的社交軟體。先前行政院各機關已經禁用有資安疑慮的中國軟體，14日時行政院進一步討論如何加強對於公部門的管制，並於未來將協調其他四院一同跟進。
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