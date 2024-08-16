勞工權益的法律保護：解僱程序詳解

【老闆要解僱員工，有什麼程序嗎？】

老闆雇了員工為公司服務，多半都希望員工可以長期的在公司工作，但有時後因為現實的各種狀況，需要解僱員工，這個時候老闆要注意，需要依照勞基法的規定去解僱員工，才能跟員工好聚好散。 老闆想要解僱員工，依照勞基法第11條、12條的規定在不同的情況下可以解僱員工。

勞基法把老闆可以解僱員工分成兩條規定，除了解僱的情況不一樣，最大的差別就是要不要「預告」員工，勞基法16條依員工在公司任職時間的長短，規定老闆要解僱員工前要提前一定的時間跟員工說，讓員工有心理準備，除此之外如果員工需要請假去找新的工作，也要讓員工請。

而勞基法第11條的規定，是雇主在一些跟公司營運有所關聯或一些不是員工造成的情形下，不得已要解僱員工。這時候要提前預告員工，才是合法的解僱。比較常見的情形像是公司虧損、業務緊縮，或是業務性質變更，公司必須減少勞工，而且沒有適當的工作可以安置員工的時候，又或是勞工不能勝任他目前的工作。

至於勞基法第12條，則是老闆可以在一些因為員工的不當行為或是違法行為，可以不用先預告員工，就合法解僱員工。其中包含員工對雇主有暴行或重大污辱、或是員工受有期徒刑以上的判刑宣告確定。