資通安全法下的禁令：公家機關禁用中國軟體解析

【公家機關禁抖��音、Tiktok、小紅書】
來自中國的許多社群媒體的軟體時常有資訊安全的問題，即使許多國家都意識到了中國的威脅（如：美國有些州別禁用Tiktok、英國對Tiktok開罰、印度則是全面禁止使用），全世界還是有許多人在使用中國的社交軟體。先前行政院各機關已經禁用有資安疑慮的中國軟體，14日時行政院進一步討論如何加強對於公部門的管制，並於未來將協調其他四院一同跟進。
【依據為何？】
依照資通安全管理法第5條第1項的授權，數位發展部訂立了「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，在這個使用原則當中，有規定不得採購及使用有危害國家安全的產品。而至於是哪些產品？現今似乎尚未有一個完整的清單公布於網站上，然根據數位發展部資通安全署的解釋，在清單尚未公布前，所依照的是行政院函式的院臺護長字第1090201804A號函。在這個函釋當中有寫到不得使用來自大陸的資通訊產品（含軟體、硬體及服務），另外也提到不可以用個人的資通訊設備處理公務事務，也不可以將個人設備和公務環境連接。
想必大家看法源依據應該看的眼花撩亂，但懶人包就是：依照現行法以及行政規則，行政院的各機關不可使用中國的產品（包含軟硬體和服務）！附帶一提，其實這些依據並不是今年12月14日之後才有的，其實早就有了～
【言論自由，還好嗎？】
有立委質疑禁用來自中國的產品是否有可能導致言論自由的侵害？政府機關若使用這些產品，有可能會將我國重要的機密傳回至中國政府，確實有可能造成國家安全的危機。前述的規定目前只用在公家機關上（比如：公家機關使用的監視器、電腦、公務手機），在私人方面，自己愛用什麼社群軟體就用什麼社群軟體，並沒有因為中國的產品就對於私人資訊使用上有所限制，所以大家在私人空間還是保有很大程度的自由。不過確實國家所做的限制愈多，就越有可能對人民的自由產生侵害，國家安全以及資訊安全在中國愈來愈強大、入侵性愈來愈強的現在有其重要性；但是身為人民的我們，也不要忘記一方面在使用這些軟體時要有對自身隱私權的保護意識，另一方面則是在若有天我們真的受到限制時，也要有自覺的知道自由又少了一點，進而努力爭取權利！
新聞來源：https://udn.com/news/story/7314/6817103