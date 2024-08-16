資通安全法下的禁令：公家機關禁用中國軟體解析

【依據為何？】

依照資通安全管理法第5條第1項的授權，數位發展部訂立了「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，在這個使用原則當中，有規定不得採購及使用有危害國家安全的產品。而至於是哪些產品？現今似乎尚未有一個完整的清單公布於網站上，然根據數位發展部資通安全署的解釋，在清單尚未公布前，所依照的是行政院函式的院臺護長字第1090201804A號函。在這個函釋當中有寫到不得使用來自大陸的資通訊產品（含軟體、硬體及服務），另外也提到不可以用個人的資通訊設備處理公務事務，也不可以將個人設備和公務環境連接。

想必大家看法源依據應該看的眼花撩亂，但懶人包就是：依照現行法以及行政規則，行政院的各機關不可使用中國的產品（包含軟硬體和服務）！附帶一提，其實這些依據並不是今年12月14日之後才有的，其實早就有了～