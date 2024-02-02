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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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「不要動！」嫌犯聽到警察的喝斥，開始拔腿狂奔，這時警方派出警犬咬住嫌犯，被警犬撲倒的嫌犯，從小背包中掏出了手槍瞄準警犬的頭，想要打死警犬脫身，警察們圍了上來，用步槍將嫌犯擊斃。
A男到水上樂園遊玩的時候，在遊樂設施以及其他樂園中的公開場合錄下周圍比基尼辣妹的影像，也拍了很多照片。與辣妹同行的男性友人事後便追隨A男、上前壓制A男，要求A男將手機交出來並且將照片和影片都刪除。
最近有一則新聞是這樣的：某一丈夫允許有雙重人格的妻子的其中一個人格（下稱A人格）有感情自由，也就是A人格可以愛做什麼就做什麼（而另一人格B則是和丈夫結婚的人格）。於是具A人格的妻子便與另一男網友交往（該名男網友可以清楚分辨是A人格或B人格）。
一名男子在夜店喝酒後騎上電動滑板車準備回家，不料卻被警方臨檢測出超標的每公升0.92毫克酒測值，後續被檢察官依公共危險罪起訴，最後被法院判2個月的有期徒刑和1萬元的罰金。
最近有一篇非常白話文的判決，就算專業領域不是法律的人，應該也能看懂，因為這篇判決就好像是在你面前坐下來開始聊天（？）所記成的文字。這個判決的案件事實是這樣的：被告將提款卡、存摺、密碼以及網路銀行帳號提供給他人，該他人並告訴被告將會提供匯款金額的0.1%作為報酬（也就是若匯入被告戶頭的金額是1000元，被告能分到1元）。
點外送的時候，只要看到寫著「店內價」就會覺得是種小確幸，而迫不及待的點下去，但這個「店內價」最近卻成為公平會對foodpanda（熊貓）開罰的原因，甚至開出高達200萬的罰單。究竟熊貓對這個「店內價」做了什麼？為什麼公平會會強勢開罰呢？
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