法律與心理學的碰撞：多重人格症下的性行為合意問題

最近有一則新聞是這樣的：某一丈夫允許有雙重人格的妻子的其中一個人格（下稱A人格）有感情自由，也就是A人格可以愛做什麼就做什麼（而另一人格B則是和丈夫結婚的人格）。於是具A人格的妻子便與另一男網友交往（該名男網友可以清楚分辨是A人格或B人格）。

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