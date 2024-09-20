法律與心理學的碰撞：多重人格症下的性行為合意問題

【B人格說不、A人格說好，仍可能成立強制性交罪】

本案當中，A人格樂於和男網友發生性行為，B人格則否。雖然本案涉及在性行為過程當中的不同人格，但或許沒有這麼複雜。我們可以先撇除掉解離性身份疾患在科學或精神醫學上的研究或者是證明上的困難不談（畢竟這個難題到現在專家們時常還是意見分歧）。

性行為過程當中，只要有一方拒絕，那麼另外一邊就應該要立刻停止，不應該認為後來的同意可以回溯包含到前面在違反意願之下所發生的性行為；也就是說，就算後來同意，前面不同意的部分仍然還是不同意，不可以說因為後面同意了，前面也算同意。當性行為中有一方說不，另一方無論如何就應給予尊重，在一般擁有同一人格的人身上是如此，在本案由B人格轉為A人格的情形也是這樣，這樣才是尊重他人性自主的做法。

所以說，本案在訴訟上也許會面臨到要證明是否真的有多重人格的困難度，然重點在於：性交過程中若有一方說不，無論是哪個人格、無論被害者是否有多重人格，就應該要停止當下的性行為，否則當然可能會成立強制性交罪。

新聞來源：https://www.ettoday.net/news/20220914/2337501.htm