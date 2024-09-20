比基尼拍攝與法律：揭開性騷擾和秘密侵犯的差異

【在水上樂園拍比基尼辣妹，犯不犯法？】
A男到水上樂園遊玩的時候，在遊樂設施以及其他樂園中的公開場合錄下周圍比基尼辣妹的影像，也拍了很多照片。與辣妹同行的男性友人事後便追隨A男、上前壓制A男，要求A男將手機交出來並且將照片和影片都刪除。A男在這邊有沒有犯法呢？男性友人們可不可以上前壓制A男（在壓制過程也對A男造成了一些擦傷），並且要求將照片或影片刪除呢？
【有沒有刑法的妨害秘密罪？】
依照刑法第315條之1第2款，無故以照相或錄影的方式竊錄他人非公開的活動、身體隱私部位等等，即構成妨害秘密罪。依照實務見解，被害者必須要有一個「合理隱私期待」才能構成本條犯罪。合理隱私期待就是，在主觀上被害人必須要自己認為是隱私、不想讓別人看到；客觀上也要在社會普遍的理解當中認為是隱私。舉例來說，拍攝在餐廳裡用餐的明星，因為是在公開場合、大家都看得到，明星自己應該也知道會被別人看到，仍然選擇在餐廳用餐，在這樣的情況下，就沒有成立本罪的空間。
回到本案，在公開場合拍攝穿著比基尼的女性，是否是拍攝一種「秘密」呢？水上樂園是大家都可以看到的地方，且個人也可以選擇是否穿著比基尼，此時應該沒有「合理隱私期待」，也不會成立本條。故本件當中A男應不會違反刑法。
【一直拍，是不是一種性騷擾？男性友人可不可以壓制並要求刪除照片？】
若不停對穿著比基尼的特定人一直拍攝，又對方不想要被拍，確實可能會是一種違反他人意願，而實施與性相關，並且讓他人感受敵意或冒犯的行為，進而影響穿著比基尼之人在水上樂園的玩樂品質。此時就有可能構成性騷擾防治法第2條第2款，而構成「性騷擾」。然行為人構成此處的性騷擾，只會受到行政上的罰鍰作為處罰，並沒有違反刑法規定。
而男性友人們可不可以進行壓制呢？無論是在刑法第23條或民法第149條，都規定不法行為應該要是「現在」（也就是現在、立刻、馬上當下那個moment）。在本案當中，男性友人們是在對方拍攝完畢之後追上去進行壓制。此時已經不是「現在」的不法侵害了。因此就算一直對同行女性拍攝是一種性騷擾（行政上的不法），但事後追上去壓制、造成A男受傷，同行男性也不能主張自己是在替他人在正當防衛。
總而言之，雖然一直拍攝著比基尼的特定女性會造成他人不舒服的感覺，然而在本件當中，就算可能成立性騷擾，事後男性友人的「見義勇為」，可能在法律上也沒有立足之處。也許看來很有正義感，但可能會讓自己惹上更多麻煩（比如對方想告傷害）。
新聞來源：https://www.ettoday.net/news/20220927/2346371.htm