比基尼拍攝與法律：揭開性騷擾和秘密侵犯的差異

【有沒有刑法的妨害秘密罪？】

依照刑法第315條之1第2款，無故以照相或錄影的方式竊錄他人非公開的活動、身體隱私部位等等，即構成妨害秘密罪。依照實務見解，被害者必須要有一個「合理隱私期待」才能構成本條犯罪。合理隱私期待就是，在主觀上被害人必須要自己認為是隱私、不想讓別人看到；客觀上也要在社會普遍的理解當中認為是隱私。舉例來說，拍攝在餐廳裡用餐的明星，因為是在公開場合、大家都看得到，明星自己應該也知道會被別人看到，仍然選擇在餐廳用餐，在這樣的情況下，就沒有成立本罪的空間。

回到本案，在公開場合拍攝穿著比基尼的女性，是否是拍攝一種「秘密」呢？水上樂園是大家都可以看到的地方，且個人也可以選擇是否穿著比基尼，此時應該沒有「合理隱私期待」，也不會成立本條。故本件當中A男應不會違反刑法。