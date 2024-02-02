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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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事務所最近常常遇到，當事人明明是好心幫朋友向銀行信用貸款，卻變有的朋友跑了自己變冤大頭，有的甚至被起訴詐欺，
信貸，有什麼需要注意的呢？
2018年二二八前夕，自由台灣黨中執委李嘉宇在追思晚會號召民眾燒國旗，並稱這是對於台灣人民最重要的一件事，後經台北地檢起訴，一審法院認為無罪，但二審法院改判有罪。兩個審級法官想的為什麼不一樣？
一年一度的雙十一購物節剛結束，收穫滿滿之餘，不知道是否也有一兩樣踩雷的經驗呢?像是買到名實不符東西，號稱正韓貨，但卻在淘寶上找到一模一樣的款式，或是聲稱是正版精品包，卻是仿冒品，像這樣為了使商品聽起來更有質感，而偽裝產地，甚至是謊稱真品的行為，會觸犯刑法的詐欺罪嗎？
一名媽媽和讀國中的孩子逛連鎖日用品美妝賣場時，發現賣場公開陳列女性情趣按摩棒，於是向高雄市府檢舉，高雄市社會局前往賣場稽查，以違反《兒少法》第43條第3項不得公然販售有害青少年身心商品為由要求下架，高雄社會局得處理合理嗎？
有效的遺囑，該怎麼寫？
遺產的繼承，除了按照法律的規定分配外，法律也允許被繼承人（過世者）透過遺囑的方式，自由處分遺產。立遺囑的條件是：年滿16歲，且方式必須是下面的五種方式的其中一種。
你有看過「買車換現金」的廣告嗎？因為免擔保、免財力證明，有些缺錢的民眾看到，覺得太方便了就跑去中古車行辦理買車手續，沒有注意合約內容就簽名，最後不但沒拿到錢，甚至背上巨額債務和罰單，反而引起許多法律紛爭，為什麼會出現這種慘況呢？
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