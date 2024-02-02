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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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當發現另一半外遇時，可以對配偶與小三提起「侵害配偶權」告訴，要求民事賠償。但如果中途選擇原諒配偶與配偶和解，但沒有與小三和解，那之後還能不能再向小三請求損害賠償呢？
武漢肺炎疫情爆發至今，台灣口罩的需求大幅增加，民眾瘋搶口罩的情形更是引起熱議，當中有許多問題可能牽涉到法律，因此今天將就口罩的買、賣可能會出現的法律問題跟大家分享，以避免觸法。
在新冠肺炎疫情影響下，最近有不少藝人房東帶頭表示願意降低房租來減少房客的壓力，政府也拋磚引玉，針對國有非公用土地租金減收、提出可以申請緩繳、免計利息等方案。但這樣「共體時艱」是房東的義務嗎？在法律上，房客有依據請求房東調降租金嗎？
新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散到校園，已經有高中生因為確診病例全班停課，除了禁醫事人員出國以外，中央流行疫情指揮中心也發布高中以下師生停止出國的命令，這樣的限制合理嗎？
目前針對新冠肺炎確診者的資訊通常只會公布到居住區域，有越來越多聲音在討論是否可以公布更多有關確診者的資料來協助防疫工作。然而可以因�為防疫有需要就公布嗎？可以公布哪些資料呢？針對這樣的問題，中央流行疫情指揮中心日前提出了「確診者個案資料發布原則」。
在前年(107)曾發生一名張姓男子與社區保全楊姓男子發生口角，兩方大吵後張男找來四名友人助陣一同毆打楊男，最後保全楊男倒地不起，送醫後搶救不治。近來法院對此做出「不受理」判決（士林地方法院108年訴字第154號刑事判決），但為什麼這樣的狀況，法院會不受理呢？
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