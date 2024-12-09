辣個凌駕憲法的男人？禁出國再一波

【禁出國再一波，超越憲法的順時中？】
新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散到校園，已經有高中生因為確診病例全班停課，除了禁醫事人員出國以外，中央流行疫情指揮中心也發布高中以下師生停止出國的命令，這樣的限制合理嗎？
【可以禁止人民出國嗎？】
憲法規定自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制，換句話說不是都不能限制，只是政府對人民自由或權利的限制，必須有法律依據和充足的理由，而憲法也規定「人民有居住、遷徙自由」，所以要限制人民出國，必須要用法律說清楚講明白，行政機關也必須要依法行政，不能亂來。(憲法第10條、第23條、大法官釋字558號、行政程序法第1條、第4條)
【法源依據在哪？】
行政院拍板高中以下師生禁止出國，表示法源依據是《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，可以實施必要的應變處置命令或措施，加上《傳染病防治制法》，主管機關應實施各項調查及有效預防措施，以防止傳染病發生，因為禁止人民出國對防疫而言是必要措施也能有效預防疫情延燒，所以才宣布禁令。(特別條例第7條、傳染病防治法第7條)
【必要的措施是指什麼？】
雖然兩部法律都是經過合法的立法程序，但什麼叫做「必要的應變處置或措施」和「有效預防措施」？法律不夠明確，形同空白授權的結果導致這兩條規定看起來就像「空白支票」，賦予政府極大的權力可以隨便�喊，想幹嘛就幹嘛。
政府要限制人民居住遷徙自由，必須經過嚴格正當法律程序，在還沒有明確的法律授權之下，不應該先逕行宣布禁止高中以下師生出國，尤其開第一槍的還是地方首長，這樣的行政命令更是於法無據。
如果要使用這兩條法律當作限制出國的依據，應該「表明」為了守護台灣，抗疫期間執行的必要措施就是不讓你出國，而且包含「原則」和「例外」規定，例如基本上禁止出國，禁止到什麼時候，例外因公出差由主管機關認定可以，然後回來要居家檢疫14天，或授權訂定相關子法，讓這些處置和後續處理的內容都具體明確，也能減少爭議。
由於疫情變化速度很快，雖然可以理解立法上有必要給予彈性和空間去隨時調整政策，但防疫重要，法秩序也要兼顧，適當運用不確定法律概念可以為防疫加持，政府的超前部署有預測性，民眾也才有反應時間來依循調整生活狀況。