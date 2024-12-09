辣個凌駕憲法的男人？禁出國再一波

【必要的措施是指什麼？】

雖然兩部法律都是經過合法的立法程序，但什麼叫做「必要的應變處置或措施」和「有效預防措施」？法律不夠明確，形同空白授權的結果導致這兩條規定看起來就像「空白支票」，賦予政府極大的權力可以隨便�喊，想幹嘛就幹嘛。

政府要限制人民居住遷徙自由，必須經過嚴格正當法律程序，在還沒有明確的法律授權之下，不應該先逕行宣布禁止高中以下師生出國，尤其開第一槍的還是地方首長，這樣的行政命令更是於法無據。

如果要使用這兩條法律當作限制出國的依據，應該「表明」為了守護台灣，抗疫期間執行的必要措施就是不讓你出國，而且包含「原則」和「例外」規定，例如基本上禁止出國，禁止到什麼時候，例外因公出差由主管機關認定可以，然後回來要居家檢疫14天，或授權訂定相關子法，讓這些處置和後續處理的內容都具體明確，也能減少爭議。

由於疫情變化速度很快，雖然可以理解立法上有必要給予彈性和空間去隨時調整政策，但防疫重要，法秩序也要兼顧，適當運用不確定法律概念可以為防疫加持，政府的超前部署有預測性，民眾也才有反應時間來依循調整生活狀況。