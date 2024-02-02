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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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不知道大家有沒有聽過和長腿叔叔的故事？
一個善心人士贊助小女孩念書的故事。但如果不僅僅是贊助金錢，甚至進一步提供住宿，或是唆使、幫助未成年人離家出走。會有什麼樣的法律責任呢？
如果人失蹤了，在經過一定的時間後，是可以聲請法院宣告這個人死亡的。
明明只是失蹤，可能人在其他地方還活著，為什麼要聲請死亡宣告呢？
主要是為了處理法律上權利義務狀態的不確定，畢竟失蹤和死亡還是不一樣，無法為繼承和領保險金的，對家屬來說相當的不便。
最近有一個案子，是有人在海邊垂釣，落入海中失蹤了，這樣要經過多久才能聲請死亡宣告呢?
這陣子新冠肺炎沸沸揚揚，從武漢台商在高雄金芭黎舞廳溜搭，到政府派機接回部分滯留在武漢的台灣人民，大家最關注的就是這些人回台後的行蹤了，因為這些從疫區回來的人有染病的風險，因此必須要按照政府的規定，請這些人配合自主管理或是隔離，如果沒有配合的話是會被處罰的。
近期有週刊報導，某上市公司的董事長控訴被家人設局，送進醫院的精神重症病房，還強制住院了10天，透過立委關心才逃出來，難道有精神病就會被抓去住院嗎？
「新冠肺炎」目前在台灣出現多起確診感染病例，感染人數與日俱增，民眾人人自危。勞工為了防疫，不論是自我休養或照顧家人，可能會需要請假，請假該怎麼請？薪水怎麼算？
第10屆立法委員在2月1日報到並宣誓就職，有不少新科立委第一次走立法院表示歡迎而舖上的紅地毯，立法委員是民意代表，顧名思義要幫人民立法，我們在新聞上常常可以看到立委開會的樣子，究竟立委在開什麼會？一部法律的制定或修正，會經過哪些流程？
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