為了孩子好，也可能觸犯「XX罪」？律師帶你看

【誰可能會觸犯和誘罪？】

近年日本真人版長腿叔叔故事就引發爭議。一名男子在網路上提議，找來了兩名女學生，提供她們伙食、住處，能夠自由上網用手機，也能出門、寄信和家人聯絡，但他唯一對女學生要求，是要好好學習房地產的知識。大家正反評價不一。

另一個例子是在台灣發生的，有對夫妻離婚以後，把女兒的親權（俗稱的監護權）歸屬給母親，但父親為了孩子的教育，沒經過母親的同意，就把女兒帶到美國去就學並取得綠卡，後來前妻到美國要帶回女兒，並對丈夫提告涉及略誘罪。(16歲以下的人，按照法律規定就算是自願的也會算是略誘)