為了孩子好，也可能觸犯「XX罪」？律師帶你看

【為了小孩好，也可能觸犯和誘罪】
不知道大家有沒有聽過和長腿叔叔的故事？ 一個善心人士贊助小女孩念書的故事。但如果不僅僅是贊助金錢，甚至進一步提供住宿，或是唆使、幫助未成年人離家出走。會有什麼樣的法律責任呢？
【誰可能會觸犯和誘罪？】
近年日本真人版長腿叔叔故事就引發爭議。一名男子在網路上提議，找來了兩名女學生，提供她們伙食、住處，能夠自由上網用手機，也能出門、寄信和家人聯絡，但他唯一對女學生要求，是要好好學習房地產的知識。大家正反評價不一。
另一個例子是在台灣發生的，有對夫妻離婚以後，把女兒的親權（俗稱的監護權）歸屬給母親，但父親為了孩子的教育，沒經過母親的同意，就把女兒帶到美國去就學並取得綠卡，後來前妻到美國要帶回女兒，並對丈夫提告涉及略誘罪。(16歲以下的人，按照法律規定就算是自願的也會算是略誘)
【脫離家庭要怎麼判斷？】
依照刑法第240條規定：「和誘未滿二十歲之男女，脫離家庭或其他有監督權之人者，處三年以下有期徒刑。」
在這樣的規定下，前面兩個例子，在我國的確有可能會成立和誘(或略誘)罪。而是否成立的重點在和誘罪中規定的「脫離家庭」要怎麼判斷？ 法院見解認為，必須要有「使被誘人脫離家庭之意思」才會成立犯罪。 然而和誘罪經常發生在離家出走的案例中，常見出自於被誘人自己的意思「自願」離家，是不是就不會成立和誘罪呢？
我們認為，這時候還判斷和誘人是給予什麼程度的協助。 舉例而言，如果被誘人出於自己的意思的意思離家出走，借住��在男女朋友家，而這時候男女朋友只是沒有積極反對、也沒有阻止被誘人跟家庭聯絡的話，那法院認為不會構成和誘罪；但如果給予幫助，譬如幫忙介紹工作、勸說附和，或是提供協助而讓被誘人放棄回歸家庭，那麼法院認為構成和誘罪。（高等法院107年上訴字第3702號、106 年上訴字第 1045 號刑事判決）
【和誘罪的反思】
其實和誘罪是出自於大清新刑律，考量當時的時空背景為了避免被迫簽字為奴、人口販賣而訂定的法規，然而現在這項罪名大部分處罰的對象，已經跟當時立法設計的時候大不相同，需要重新思考不合時宜、條文內容太過陽春的問題。 而一開始提到的爸爸把小孩帶到美國的那個案件，目前審理的法官也已經停止訴訟程序，聲請大法官解釋，就讓我們期待後續的發展吧！