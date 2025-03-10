律師帶你了解死亡宣告要件及其效力！

【釣魚落海會被宣告死亡嗎？】
如果人失蹤了，在經過一定的時間後，是可以聲請法院宣告這個人死亡的。 明明只是失蹤，可能人在其他地方還活著，為什麼要聲請死亡宣告呢？ 主要是為了處理法律上權利義務狀態的不確定，畢竟失蹤和死亡還是不一樣，無法為繼承和領保險金的，對家屬來說相當的不便。
最近有一個案子，是有人在海邊垂釣，落入海中失蹤了，這樣要經過多久才能聲請死亡宣告呢?
【死亡宣告是什麼】
民法規定，人只要活著，就享有權利，也負擔著義務。但如果人失蹤了，生死不明，在法律關係上一直沒有確定也不是辦法，所以有了「死亡宣告」的制度(民法第8條)，讓失蹤經過「一定時間」的人可以在法律上被認定是「死亡」了，這樣繼承人也可以繼承他的財產，債務也可以被處理，也可以請領保險金。
【要等多久才可以聲請死亡宣告】
但因為失蹤的情況不一樣，要等待的「一定時間」也不一樣。民法就規定，在一般情況失蹤的話，80歲以上的人要等3年才可以聲請死亡宣告，其他人則要等7年；但在「特別災難」的情況下失蹤，就只要等1年。
【落海算特別災難？】
那什麼是特別災難呢?實務上認為，特別災難是指災難的發生是出於自然或外在的不可抗力，對失蹤的人是不可避免的，才會算特別災難，像是戰爭、海難、��空難、大火災、大水災等等。(法律決字第 032309 號) 所以在岸邊釣魚落水失蹤的情況，並不是不可抗力，而且對失蹤的人也不是不可避免的，就可能沒辦法被認為是特別災難，需要等7年或3年才可以聲請死亡宣告。就曾經有法院認為搭船落海不算是特別災難，與這個案子的情況很類似。(86年家抗字第71號)
但在浪很大、水流很急的地方落海，活下來的機會應該是很低了，還要等7年才可以宣告死亡，失蹤人的法律關係都沒辦法確定，看起來似乎不太合理。我認為應該從失蹤人可能存活的可能來判斷是不是屬於特別災難，會比較適當。