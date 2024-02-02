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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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為因應新冠肺炎（COVID-19）全球疫情越來越多案例爆發，中央流行疫情指揮中心宣布為確保國內醫療量能，醫事人員除非報准，不然不能隨便出國，這樣是ok的嗎？
每隔一段時間，就會有宣稱是「我對FB的隱私權聲明」的貼文在臉書上流傳、轉貼。臉書官方針對謠言做出回應，說明用戶這樣的聲明是沒有用的。欸，等一下！其實官方的意思是，這種聲明文是沒有用的，並不是說不蒐集你的資料 !
立法院針對聚眾鬥毆問題，於去年12月修正刑法第149條、第150條，在今年1月15日正式施行新法!
本次修法有2大重點，首先，將原本法條的「公然聚眾」修正為「於公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上」，意即在公共場合聚集3人以上就是了!再來是對於攜帶兇器或危險物品幹架以及在馬路上幹架的行為要加重處罰。
常常聽到新聞提到許多人為了躲避兵役出國，這樣是合法的嗎?那幾歲的男子須要當兵?逃兵會有什麼責任呢?
滯留在湖北的台灣人民，因為不滿我國移民署將他們列為「管制入境名單」，計畫要集資向蔡英文總統與其執政團隊提告，主張違反憲法第10條人民居住及遷徙之自由。但是，要怎麼告總統違憲呢？
今天是四月一號愚人節，大家都試著在捉弄人，譬如韓劇《愛的迫降》引起熱烈討論的男女主角玄彬與孫藝珍宣布交往，也有韓星發文表示自己得了新冠肺炎，一小時後隨即宣布這是愚人節玩笑，但粉絲和防疫人員可真的是笑不出來！
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