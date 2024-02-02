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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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性交易在我國雖然沒有全面合法化，不過即便如此，性交易仍然確確實實存在在我們的社會當中，常常耳聞一些案例是雙方說好就是要一方給性、一方給錢，但是在事成之後，一方給了性，一方卻不給錢，此時是否有違反法律的問題呢？會不會因為性交易還沒有合法，提供性服務的人就只能白白被佔便宜呢？
苗栗太玄宮乩童起乩的時候，打了一名信徒巴掌，根據影片顯示，這個巴掌打得又準又響，讓這名信徒站不穩而倒退好幾步。在這樣的神人之間，刑法管得著嗎？
小李任職於麥當勞，負責廚房工作，某日上午六點上班搬了60箱大薯條（約980公斤）、14箱薯餅（約134公斤），共約1.1噸的貨品到冷凍庫，結果昏倒送醫，住院5個月後死亡。
最近隋棠豪宅事件鬧得沸沸揚揚，事情的真相是什麼，我們先不討論。
但通常大家在家中，都希望有一個安靜的環境，如果樓上鄰居乒乒乓乓，或是隔壁孩子大哭大鬧，又或是社區施工鑽頭生四起，不免讓人有些煩躁，長期下來甚至有可能生病，那究竟遇到這些事情時，該怎麼辦呢？
一名男性因為追求女性不成，就在聊天軟體上的群組裡公布該女事實上是一名「飯局妹」，並說「不要假裝是社會菁英，她只是一位四小時一萬二的『飯局妹』」。後該名女性告上法院，法院認為並不構成誹謗，判決該男無罪。
離婚後如果有未成年子女，應該由誰申報扶養？可以兩個人都報嗎？律師帶你了解行政機關跟法院的見解！
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