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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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1月的時候，行政院內政部發布全新的函釋（台內戶字第1120240466）來為跨國同性戀婚姻制度的問題解套。
但究竟是什麼問題需要解套呢？
小林是一位專業按摩師傅，按摩技巧高超，被按過的都說讚。日前小林受到一個工作邀約，工作內容是每週到公司兩天，一天6小時，專門幫公司的同仁按摩，薪水是每個月25000元。
相信大多數人應該都曾�經上過部分工時的班，部分工時的意思就是，只要不是全職人員，皆是屬於部分工時的工作人員，所以一般的超商、加油站打工等等，都是部分工時。大家在開始部分工時的工作前，都知道自己的各種「保」要怎麼保了嗎？希望透過這篇文章的小介紹，對大家有所幫助！
民法關於夫妻的財產制，如果沒有特別約定就會是法定財產制，將夫妻的財產分為「婚前財產」及「婚後財產」，只有婚後財產才是夫妻離婚時，會進行夫妻剩餘財產分配的標的。而不動產假設是在婚前就有了，自然屬於婚前財產，但如果不動產在婚後增值，增值的金額是不是婚後財產而必須分配呢？例如婚前房屋價值500萬，離婚漲到1000萬，中間增值的500萬是否為婚後財產？
事情是這樣的，有一名日本高中生，在日本知名的壽司店用餐時，用舌頭舔了顧客共用的醬油瓶，不只這樣，少年還拿起茶水杯舔了一圈又放杯架中，接著用手指頭沾了口水抹到迴轉台的壽司上，而這些行為都被少年錄下來上傳到社群網站中，也瞬間引起龐大的效應，有不少人開始模仿少年的脫序行為。
在某百貨廣場內，素來不睦的男子與女子起了口角，男子似乎脫口罵了女子「醜女」，事後男子依公然侮辱罪遭到起訴，案件進入法院後，男子抗辯當時只有說女子是「水面」，「醜女」是女子說「你罵我醜女」才順著她的話說的。
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