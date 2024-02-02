借款與法律：當「有錢再還你」變成法律爭議

在社會交往當中，時常會有誰跟誰借錢，但是卻沒有約定什麼時候要還錢，或只是說「先借我，我有錢就還你」，要是債務人（借錢的人）永遠都沒有有錢的那天呢？是不是就永遠無法把錢要回來了？

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