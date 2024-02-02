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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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近日有一名年輕女子在網咖包廂中產下一名男嬰，產後將男嬰連同臍帶、胎盤等裝入黑色塑膠袋，警方到場後發現男嬰已經死亡，女子則因失血過多被送往醫院治療，出院後經檢查官審訊，認犯殺人罪嫌重大，向法官聲請羈押獲准。
前陣子百萬網紅YouTuber「小玉」利用AI「Deepfake」技術，將網紅、民代「換臉」製作色情片並銷售，遭移送法辦後，一審遭判五年半，不少台灣民眾都對於這樣的結果感到不滿，也因此讓立法及行政機關開始重視將侵犯性隱私行為入罪化的可能性。立法院也三讀修正通過，在刑法中增訂性影像定義及第28章之1（妨害性隱私及不實性影像罪），正式將數位性暴力行為入罪化。
近日行政院長宣布，過年後要普發6000元「還稅於民」，在領6000元的同時，不免讓人思考，政府怎麼會有這些錢可以發給國民，可以說發就發嗎？「還稅」是什麼意思？要怎麼領？就讓這篇來簡單解密！
網拍上時常看到有賣家販售高鐵票根，普通車廂一張大約30~100元，商務車廂則可以賣到100元以上，使用過的高鐵票為什麼還可以賣錢呢？買賣使用過後的高鐵票根會不會有法律責任？讓我們來分析。
新春愉快！許多公司剛辦完尾牙不久，或者有些公司正要開始辦春酒，在春酒尾牙的場合，時常會有抽獎活動，然而，在抽獎的時候即便成為萬中選一的無敵幸運兒，就代表一定拿得到嗎？
在社會交往當中，時常會有誰跟誰借錢，但是卻沒有約定什麼時候要還錢，或只是說「先借我，我有錢就還你」，要是債務人（借錢的人）永遠都沒有有錢的那天呢？是不是就永遠無法把錢要回來了？
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