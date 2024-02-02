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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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知名網紅理科太太最近在網路上籌資開設心理諮商筆記，透過課程向學員分享怎麼發覺身體警訊和辨別情緒、和他人的相處關係，以及如何接受改變中的自己，並如何面對外人眼光，課後還有提供學員一些練習。
高虹安助理費的案件仍然風波未止，甚至有一些民眾關心這次的案件關心到付諸行動。前陣子要高虹安交保之後，有一名男子潛進台北地檢署，並且在地檢署的頂樓加掛了一面民進黨黨旗。針對這次的行為，地檢署回應將會追查該民眾是否涉及法律責任。但是有什麼樣的法律責任呢？
小智積欠小明大筆借款，小�明提出返還借款訴訟，終於獲得勝訴判決，心想年關將至，要打鐵趁熱趕快聲請強制執行才行，避免小智脫產，不料，調查小智的財產清冊後發現其名下什麼財產都沒有，正當小明要放棄之際，突然想到小智有說過自己名下有人壽保險契約，身為債權人的小明該如何向法院請求調查是否有保單？如果有保單，能不能請求法院終止保險契約並執行保單解約金呢？
小明與小智經過廁所時發現其中某間廁所疑似出現兩雙腳，還不時發出聲響，在確認不是鬼遮眼後，小明與小智分別做了以下的事情，到底哪一個會有法律問題呢？讓廁所裡的人因為擔心身份曝光，所以不敢離開廁所，究竟是妨害他人行使權利的強制罪還是使他人心生畏懼的恐嚇罪呢？
針對外送平台與外送人員間究竟是僱傭還是承攬 關係，先前臺北高等行政法院於民國（下同）111年3月17日做成109年度訴字第1046號判決，認為在該案事實中外送人員因為具有以下四個要件，分別為 (1)具人格從屬性、(2)具經濟從屬性、(3)具組織從屬性、(4)勞工須親自履行，因此，認定外送人員與平台間應為僱傭關係。
最近兩名網紅因為一些事件，互相在網路上嗆聲，其中一方在臉書貼文烙下狠話，揚言如果抓到對方開設事業有違法，就要檢舉到對方失業。另一方則氣得提起恐嚇危安罪的告訴，還附帶請求民事賠償。
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